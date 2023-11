Jalgaon News: मुख्यालयात कर्तव्य बजावताना पोलिसाचा मृत्यू

By

Jalgaon News : जळगाव पोलिस मुख्यालयात कर्तव्यावर असताना वॉशरुममध्ये अचानक चक्कर येऊन पडल्याने पोलिस कर्मचाऱ्याचा मृत्यू झाल्याची घटना सकाळी आठ वाजता घडली. गोविंद प्रेमचंद मोरे (वय ५०, रा. नाका रोड धुळे ह.मु. भुसावळ) असे मृत पोलिस कर्मचाऱ्याचे नाव आहे. (Policeman dies while on duty at headquarters jalgaon news)

धुळे जिल्ह्यातील मूळ रहिवासी गोविंद प्रेमचंद मोरे पत्नी व दोन मुलांसह भुसावळ येथे वास्तव्याला होते. जळगाव पोलिस मुख्यालयात नियंत्रण कक्षात ते ड्यूटीवर असताना रविवारी (ता.२६) रात्रपाळी करून सोमवारी (ता.२७) रोजी सकाळी ८ वाजता ऑनड्यूटी असताना ते वॉशरूममध्ये गेल्यावर त्यांना अचानक चक्कर येऊन पडल्याने बेशुद्ध झाले.

त्यांना तातडीने ऑर्किड हॉस्पिटलमध्ये उपचारार्थ दाखल करण्यात आले. परंतु, डॉक्टरांनी तपासणीअंती मृत घोषित केले.

त्यानंतर मृतदेह जिल्हा शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयात नेण्यात आला.

ही घटना नातेवाइकांना समजल्यानंतर त्यांनी जिल्हा शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयात एकच आक्रोश केला. याबाबत जिल्हापेठ पोलिस ठाण्यात आकस्मिक मृत्यूची नोंद करण्यात आली आहे. पोलिस नाईक महेंद्र पाटील तपास करीत आहेत.