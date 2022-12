जळगाव : महापालिकेच्या आयुक्त डॉ. विद्या गायकवाड यांच्या बदलीला स्थगिती कायम आहे. त्यांच्या जळगाव आयुक्तपदाच्या नियुक्तीबाबत ‘मॅट’ची २० डिसेंबरला पुढील सुनावणी होणार आहे. त्यामुळे देवीदास पवार यांच्याकडे आयुक्तपदाचा पदभार कायम असून, धोरणात्मक निर्णय मात्र सद्यःस्थितीत त्यांना घेता येणार नसल्याचे सांगण्यात आले.

महापालिका आयुक्त विद्या गायकवाड यांनी आपल्या झालेल्या बदलीविरुद्ध ‘मॅट’मध्ये अर्ज दाखल केला होता. त्यावर सुनावणी होऊन त्यांच्या बदलीला स्थगिती देण्यात आली. मात्र, याच कालावधीत त्यांच्या जागेवर नियुक्त झालेले आयुक्त देवीदास पवार यांनी पदभार स्वीकरला होता. त्यामुळे गायकवाड यांच्या बदलीला स्थगिती मिळाली. (Postponed Date for Commissioner Hearing Next hearing on December 20 Pawar take charge Jalgaon News)

मात्र, त्यांना पदभार मिळाला नाही. त्यांच्या याचिकेवरील सुनावणी शुक्रवारी (ता. ९) होती. त्यानुसार पुन्हा ‘मॅट’समोर सुनावणी झाली. डॉ. विद्या गायकवाड याच्या वकिलांनी बाजू मांडली, तसेच शासनातर्फेही बाजू मांडण्यात आली. दोन्ही बाजूच्या युक्तिवादानंतर बदलीच्या स्थगितीच्या निर्णयावर पुढील सुनावणी २० डिसेंबरला होणार आहे.

आयुक्तपदी पवार पण...

आयुक्त डॉ. विद्या गायकवाड यांच्या बदली आदेशाच्या स्थगितीवर अंतिम सुनावणी होईपर्यंत जळगावच्या आयुक्तपदी देवीदास पवार राहणार आहेत. ‘मॅट’नेही पदभार त्यांच्याकडेच ठेवला आहे. मात्र, त्यांना धोरणात्मक निर्णय घेण्याचे अधिकार नसल्याचे सांगण्यात आले. त्यामुळे महत्त्वपूर्ण फायलींवर स्वाक्षरी करण्याबाबत आता प्रश्‍नचिन्हच आहे. आयुक्तांच्या पूर्ण अधिकाराबाबत आता ‘मॅट’मध्ये २० डिसेंबरला होणाऱ्या निर्णयावरच अवंलबून राहावे लागणार आहे.

