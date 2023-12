Jalgaon Prakash Ambedkar: लोकसभेच्या 30 जागा भाजपला मिळू देऊ नका

Jalgaon Prakash Ambedkar: ‘येत्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपला पराभूत करण्याचा निश्चय करा, राज्यात लोकसभेच्या ४५ पैकी ३० जागा भाजला मिळू न देण्याचा संकलप करा असे आवहन ॲड. प्रकाश आंबेडकर यांनी जाहीर सभेत केले.

पक्षाच्या प्रदेशाध्याक्षा रेखाताई ठाकूर, युवक आघडीच्या शमिभा पाटील, चेतन गांगुर्डे, प्रमोद इंगळे, वंदना सोनवणे, माई पाटील, प्रा. सी. पी. लाभणे आदी उपस्थित होते. (Prakash Ambedkar statement Do not let BJP get 30 Lok Sabha seats jalgaon news)