Pregnant Woman Rescue : टाकळीतील गर्भवतीचा जीवघेणा प्रवास! सुरुवातीला बांबूची झोळी, नंतर मालवाहतूक गाडी; शेवटी रुग्णवाहिकेतून दवाखान्यात

तळोदा (जळगाव) : तालुक्यातील टाकळी गावाजवळील निझरा नदीवरील पूल अपूर्णावस्थेत असल्याने एका महिलेला प्रसूतीसाठी सुरुवातीला बांबूच्या झोळीतून, नंतर मालवाहतूक गाडीतून आणि शेवटी रुग्णवाहिकेतून असा अक्षरशः जीवघेणा प्रवास करावा (Takli village emergency healthcare) लागला. या घटनेमुळे सातपुड्याच्या दुर्गम भागातील पायाभूत सुविधांचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. यानिमित्त प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे..टाकळी येथील महिलेला प्रसूतिवेदना सुरू झाल्याने रुग्णालयात नेण्याची वेळ आली. मात्र, निझरा नदीवर पुलाचे काम अपूर्ण असल्याने रुग्णवाहिका गावापर्यंत पोहोचू शकत नव्हती. महिलेच्या नातेवाइकांनी महिलेला बांबूच्या झोळीतून नेण्याचे ठरविले. सुरुवातीला बांबूचा झोळीतून दोन किलोमीटर पायपीट करीत, नदीपात्र ओलांडत दुसऱ्या बाजूला आणले. त्यानंतरही रस्ता खराब असल्याने खासगी मालवाहतूक वाहनातून महिलेला रुग्णवाहिका उभ्या असलेल्या ठिकाणी पोहोचविण्यात आले. तेथून रुग्णवाहिकेतून रुग्णालयात दाखल केले..Boisar MIDC Accident : वटपौर्णिमेला एकत्र पुजला वड, दोन दिवसांतच नियतीचा क्रूर घाला! बोईसर एमआयडीसीत नवविवाहित तरुणाचा दुर्दैवी अंत; कॉम्प्रेसरचा व्हॉल्व्ह उघडताना काय घडलं?.वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी महिलेवर तत्काळ उपचार केले. महिलेची सुखरूप प्रसूती झाली. आई आणि नवजात बाळाची प्रकृती स्थिर असल्याची माहिती आरोग्य विभागाने दिली. मात्र, पूल आणि रस्त्यांची कामे रखडल्याने नागरिकांना जीव धोक्यात घालून प्रवास करावा लागत असल्याची वस्तुस्थिती या घटनेतून अधोरेखित झाली. पुलाचे काम तातडीने पूर्ण करण्याची मागणी नागरिकांनी केली आहे..Lonand Palkhi Darshan : लोणंदमध्ये माउलींच्या दर्शनबारीत बदल; यंदा पालखीचा दीड दिवसाचा मुक्काम, पाहा कशी असेल नवी व्यवस्था, मुख्याधिकाऱ्यांचे नवे आदेश जाहीर.आदिवासीबहुल तालुक्यातील समस्या ‘जैसे थे’तळोदा आदिवासीबहुल तालुका असून, तालुक्याच्या दुर्गम भाग व सातपुड्याचा पट्ट्यात अशा घटना वारंवार घडतात. संबंधित विभाग त्याची काही दखल घेत नाही आणि आदिवासी बांधवांचे हाल काही थांबत नाहीत. कधी रस्त्यामुळे, तर कधी अपूर्ण पुलामुळे रुग्णांना जीवघेण्या परिस्थितीला तोंड द्यावे लागते. या भागातील समस्या ‘जैसे थे’ आहेत. यामुळे या भागातील नागरिकांमधून नाराजी व्यक्त होत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.