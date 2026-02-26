Banana Crop Insurance Controversy : सावधान! तुमचा पीकविमा दुसऱ्याच्या खात्यात तर जात नाही ना? रावेरमधील 'या' शेतकऱ्यासोबत घडला अजब प्रकार; बँकही झाली हतबल

रावेर (जळगाव) : केळी पीकविमा कंपनीच्या (Banana Crop Insurance) चुकीमुळे येथील एका केळी उत्पादक शेतकऱ्याच्या विमा भरपाईची रक्कम थेट पंजाबमधील शेतकऱ्याच्या नावावर जमा झाली आहे. येथील शेतकऱ्याला तब्बल चार महिन्यांनंतरही भरपाईसाठी हेलपाटे मारावे लागत आहेत..येथील केळी उत्पादक शेतकरी नितीन हरीश गनवाणी यांनी २०२४-२५ या वर्षासाठी दोन हेक्टर केळी पीकविमा काढला होता. त्यापोटी त्यांनी १७ हजार रुपये विमा हप्ताही बँकेत भरला होता. तीन लाख ४० हजारांच्या विमा रकमेच्या भरपाईपोटी त्यांना एक लाख ४९ हजार रुपये मिळणे अपेक्षित होते..अन्य शेतकऱ्यांच्या भरपाई रकमा त्यांच्या खात्यावर जमा होत असताना, नितीन गनवाणी मात्र प्रतीक्षा करीत होते. अखेर बँकेत जाऊन त्यांनी चौकशी केली असता, त्यांच्या भरपाईची रक्कम चुकून पंजाबमधील अमृतसर येथील रवी सुदर्शन यांच्या नावावर १० ऑक्टोबर २०२५ ला जमा झाली असल्याचे सांगण्यात आले. भरपाई आपल्याच नावावर जमा व्हावी, म्हणून गनवाणी व त्यांचे वडील माजी नगराध्यक्ष हरीश गनवाणी यांनी येथील आयडीबीआय बँकेच्या शाखेत आणि जळगावच्या मुख्य कार्यालयातही हेलपाटे मारले..Jalgaon Farmer Loan Waiver 2026 : : जळगावच्या 45 हजार शेतकऱ्यांचे नशीब फळफळणार! सरकारने मागवली माहिती; शेतकरी कर्ज निवारण योजनेचा असा होणार फायदा!.येथून त्यांना आवश्यक ती माहिती मिळाली. मात्र, भरपाई मिळाली नाही. चूक विमा कंपनीची असल्याने कंपनीचे स्थानिक अधिकारी याबाबत बोलायला तयार नाहीत. अमृतसर येथील बँकेने ही भरपाईची रक्कम परत विमा कंपनीला पाठविली आहे. मात्र, विमा कंपनी अजूनही ती आपल्या नावावर जमा करीत नसल्याची माहिती गनवाणी यांनी दिली..दरम्यान, ॲग्रिकल्चरल इन्शुरन्स कंपनीचे जळगाव विभागीय अधिकारी अमित पवार यांच्याशी याबाबत भ्रमणध्वनीवर संपर्क साधला असता त्यांनी ही चूक संबंधित बँकेची असल्याने बँकच दुरुस्त करेल, असे सांगितले. तर विमा कंपनीच्या मुंबई कार्यालयातील वरिष्ठ अधिकारी शिल्पी मिश्रा यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी शेतकऱ्याची भरपाई रक्कम देण्याबाबतचा ई-मेल आपण संबंधित बँकेला पाठविला असल्याचे सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.