जळगाव

Banana Crop Insurance Controversy : सावधान! तुमचा पीकविमा दुसऱ्याच्या खात्यात तर जात नाही ना? रावेरमधील 'या' शेतकऱ्यासोबत घडला अजब प्रकार; बँकही झाली हतबल

Banana Crop Insurance Compensation Transferred to Wrong Farmer in Punjab from Raver Maharashtra : रावेर येथील केळी उत्पादक शेतकऱ्याची १.४९ लाखांची पीकविमा भरपाई कंपनीच्या चुकीमुळे पंजाबमधील शेतकऱ्याच्या खात्यावर जमा झाली असून चार महिन्यांपासून तो न्यायासाठी हेलपाटे मारत आहे.
Raver Jalgaon farmer insurance claim delay case

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

रावेर (जळगाव) : केळी पीकविमा कंपनीच्या (Banana Crop Insurance) चुकीमुळे येथील एका केळी उत्पादक शेतकऱ्याच्या विमा भरपाईची रक्कम थेट पंजाबमधील शेतकऱ्याच्या नावावर जमा झाली आहे. येथील शेतकऱ्याला तब्बल चार महिन्यांनंतरही भरपाईसाठी हेलपाटे मारावे लागत आहेत.

