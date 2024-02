Jalgaon Police Transfer: पोलिस अधीक्षकपदाची सूत्रे रेड्डींनी स्वीकारली! शुभेच्छांसह एम. राजकुमार यांना निरोप

जळगाव : जिल्‍हा पोलिस अधीक्षक एम. राजकुमार यांची सोलापूरच्या पोलिस आयुक्तपदावर पदोन्नतीने बदली झाली असून, त्यांच्या जागी एमसीव्ही महेश्वर रेड्डी यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.

श्री. रेड्डी यांनी आज जिल्‍हा पोलिस अधीक्षकपदाचा पदभार स्वीकारला असून, एम. राजकुमार यांना जळगावकर नागरिक, सामाजिक कार्यकर्ते, सहकारी अधिकाऱ्यांनी शुभेच्छांसह शब्दसुमनांनी निरोप दिला. (Reddy accepted post of Superintendent of Police Best regards In Farewell to M Rajkumar Jalgaon police transfer)