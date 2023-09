Jalgaon News: HIV बधितांचे पुनर्वसन प्रशासन करणार : जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद

By

Jalgaon News : एचआयव्ही बाधितांचे मतदारयादीत नाव‌ असल्याची खात्री प्रशासन करत आहे. प्रत्येकाला अन्नधान्याच्या रूपाने वेळेवर रेशन सुविधा उपलब्ध करून दिली जाईल. एचआयव्ही बाधितांच्या पुनर्वसनासाठी प्रशासन कटिबद्ध असून, त्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे आहे, अशी ग्वाही जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांनी शनिवारी (ता. २) येथे दिली.

सेवारथ परिवाराच्या वतीने एचआयव्ही बाधित बालक, महिला व पुरुषांना जिल्हाधिकाऱ्यांच्या हस्ते सकस आहाराचे वाटप करण्यात आले. त्या वेळी ते बोलत होते.

सेवारथ परिवाराचे दिलीप गांधी, डॉ. नीलिमा सेठिया, डॉ. रितेश पाटील, नयनतारा बाफना आदी उपस्थित होते. (Rehabilitation of HIV sufferers will be administered Collector Ayush Prasad Jalgaon News)

जिल्हाधिकारी प्रसाद म्हणाले, की एचआयव्ही बाधितांनी संकटात खचून न जाता धीरोदात्तपणे आजाराचा सामना केला पाहिजे. आरोग्यमय जीवनशैलीचा अंगीकार केला, तर एचआयव्ही पॉझिटिव्ह निरोगी माणसासारखे आयुष्य जगू शकतात.

संकटात शासन आणि सामाजिक संस्था आपल्या पाठीशी खंबीरपणे उभ्या आहे. मात्र आपण स्वावलंबी जीवन जगण्याचा प्रयत्न करावा. यात आपल्याला नक्कीच यश मिळेल.

श्री. प्रसाद म्हणाले, एचआयव्ही बाधितांना सामाजिक भेदभावाचा करावा लागणारा सामना अत्यंत वेदनादायी आहे. भेदभाव करणाऱ्यांचे समुपदेशन करण्याची गरज आहे.

वंदना पवार यांनी सूत्रसंचालन केले. दिलीप गांधी, डॉ. नीलिमा सेठिया यांनी सेवारत संस्थेच्या कार्याची माहिती जिल्हाधिकाऱ्यांना दिली.