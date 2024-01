Jalgaon News: अक्कलपाडा धरणातून ‘पांझरा’त आवर्तन सोडा! मंत्री अनिल पाटील यांच्या धुळे जिल्हाधिकाऱ्यांना सूचना

अमळनेर : तालुक्यातील पांझरा नदीकाठच्या गावांना पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न निर्माण होत असल्याने धुळे जिल्ह्यातील अक्कलपाडा धरणातून पांझरा नदीपात्रात आवर्तन सोडण्यात यावे, अशा सूचना मदत व पुनर्वसन मंत्री अनिल पाटील यांनी धुळे जिल्हाधिकाऱ्यांना दिल्या आहेत. (Release circulation from Akkalpada Dam to Panzara Minister Anil Patil instructions to Dhule District Collectors Jalgaon News)