Jalgaon News : सांगवी खुर्दमधील दारू विक्री बंद करण्याचा ठराव

Jalgaon News : तालुक्यातील सांगवी खुर्द गावात राजरोसपणे सुरू असलेल्या गावठी दारूची विक्री पोलिसांनी कारवाई करून तत्काळ बंद करावी, असा ठराव ग्रामपंचायतीने केला असून, ठरावाची प्रत पोलिस ठाण्याला दिली आहे. (Resolution to stop sale of liquor in Sangvi Khurd jalgaon news)

सांगवी खुर्द (ता. यावल) येथे राजरोसपणे गावठी दारूची विक्री होत असल्याच्या तक्रारी ग्रामस्थांनी ग्रामपंचायतीकडे केल्या होत्या. त्या तक्रारीवरून ग्रामपंचायतीने ठराव केला. महिला सरपंच ज्योती डिगंबर कोळी यांनी पोलिस ठाण्यास ठरावाची प्रत दिली आहे.

सांगवी खुर्द ग्रामपंचायतीच्या हद्दीत अवैध रसायनयुक्त हातभट्टीची दारू तयार करून, गावात राजरोसपणे विक्री होत आहे. खुलेआम मिळणाऱ्या दारूमुळे व्यसनाच्या आहारी गेलेल्या दारूड्यांचा अनेकांना त्रास सहन करावा लागत आहे. दारू विक्री कायमची बंद करावी, अशी मागणी केली आहे.