Jalgaon News : नुकताच जाहीर झालेल्या एमपीएससी परीक्षेच्या निकालात पातोंडा येथील रोहित पवार याची सहाय्यक अभियंता जलसंपदा विभाग तर प्रसाद चौधरी याची सहाय्यक आयुक्त राज्य कर पदी निवड जाहीर झाली आहे. (Rohit Pawar and Prasad Chaudhary from Patonda has clear MPSC Exam jalgaon news)

येथील रहिवासी व आरएससी विद्यालय मेहेरगाव (धुळे) येथे पर्यवेक्षकपदी कार्यरत असलेले विलास पवार व आई सविता पवार यांचा मुलगा रोहित पवार याने एमपीएससी परीक्षेत यश मिळवून सहाय्यक अभियंता जलसंपदा विभाग या पदावर बाजी मारली.

तर जळगाव येथे सहाय्यक फौजदारपदी कार्यरत असलेले नंदलाल चौधरी व आई रंजना चौधरी यांचा मुलगा व आप्पा चौधरी यांचा पुतण्या प्रसाद चौधरी याने एमपीएससी परीक्षेत यश मिळवून सहाय्यक आयुक्त राज्य कर पदी बाजी मारली. योगायोग म्हणजे विलास पवार व नंदलाल चौधरी हे वर्गमित्र आहेत. दोन्ही परिवारांनी मुलांना पेढे भरवत आनंद साजरा केला.

गावातील तरुणांनी एमपीएससी परीक्षेत सरशी केल्याने पवार व चौधरी परिवारासह ग्रामस्थांमध्ये आनंदाचे वातावरण असून, दोन्ही परिवारांवर शुभेच्छांचा वर्षाव होत आहे. सरपंच भरत बिरारी, ग्रामपंचायत सदस्य दिलीप बोरसे, संदीप पवार, विनायक बिरारी, विकासो चेअरमन सुनील पवार, उपसंचालक कपिल पवार, अमोल चौधरी, घनश्याम पाटील, राकेश पाटील, विलास चव्हाण, राजन बिरारी, माहिजी देवी मंडळ, दक्षिणमुखी हनुमान मंडळ, छत्रपती प्रतिष्ठान व तरुणांकडून दूरध्वनीवरून दोन्ही परीवारांना व निवड झालेल्या उमेदवारांना शुभेच्छा दिल्या.