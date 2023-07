Sakal Impact : चाळीसगावात खड्डेमय रस्त्यांवर मुरूम टाकण्याचे काम सुरू; ‘सकाळ’च्या वृत्ताची तत्काळ दखल

Sakal Impact : शहरातील हिरापूर रस्त्यावरील डेअरी भागात भुयारी गटारीच्या कामामुळे या रस्त्याची दुरवस्था झाली आहे. या रस्त्यावरून परिसरातील रहिवासी, विद्यार्थ्यांसह वाहनधारकांना मार्गक्रमण करणे देखील कठीण झाले आहे.

गेल्या दोन दिवसांपासून सुरु असलेल्या पावसामुळे त्या भागातील रस्ता चिखलमय झाला होता. वाहने घसरण्याचे प्रमाण वाढले होते. (sakal news impact In Chalisgaon work of putting Murum on potholed roads is going on nashik news)

याबाबत 'सकाळ'ने शुक्रवारच्या (ता. ७) अंकात वृत्त प्रसिद्ध करताच पालिकेने त्याची त्वरित दखल घेतली आणि त्या रस्त्यावर तीन जेसीबीच्या सहाय्याने रस्त्यावरील चिखल एका बाजूला करण्यात आला.

त्यानंतर तात्पुरता मुरूम टाकण्यात येत आहे. त्यामुळे त्या परिसरातील रहिवाशांनी ‘सकाळ’च्या वृत्ताचे कौतुक केले आहे.

दरम्यान, पालिकेचे माजी नगरसेवक विनोद पल्लण यांनी देखील ‘सकाळ’चे आभार मानले असून, पालिकेचे मुख्याधिकारी प्रशांत ठोंबरे यांना भेटून दुरवस्थेबाबत त्यांच्या निदर्शनास आणून दिले.

पालिकेच्या माजी नगराध्यक्ष लिलाताई पाटील, न्यायाधीश, नायब तहसीलदार यांचे निवासस्थान त्याच भागात आहेत. त्या रस्त्याला तर गटारीच नसल्यामुळे रस्त्यावरच पाणी साचते, त्या भागातही अशीच परिस्थिती आहे.