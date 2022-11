जळगाव : कुठलीही निविदा प्रक्रिया न राबवता किंवा पूर्वपरवानगी न घेता १८०० किलो अखाद्य तुपाचा चॉकलेट निर्मात्यांना विक्री केल्याचा गंभीर प्रकार तपासात उघडकीस आला आहे. शहर पोलिसांनी बी-ग्रेड तुपाचा चॉकलेटसाठी वापर करणाऱ्या व्यावसायिक रवी मदनलाल अग्रवाल याला अकोला येथून ताब्यात घेतल्याने अटकेतील संशयितांची संख्या पाच झाली असून लिमयेसह चौघांची पाच दिवस पेालिस कोठडीत रवानगी झाली आहे. (Sale of inedible ghee for making chocolate across state 5 days custody for four jalgaon Latest Crime News)

जिल्‍हा दूध संघात तयार होणाऱ्या १ हजार ८०० किलो अखाद्य तुपाची निखिल नेहते यांच्यासह त्यांच्या साथीदारांनी कुठल्याही निविदा प्रक्रिया न राबवता आणि पूर्वपरवानगी न घेता स्वतःच्या फायद्यासाठी विक्री करून जिल्हा दूध संघाची फसवणूक केल्याप्रकरणी ऑगस्ट महिन्यात प्रभारी कार्यकारी संचालक शैलेश मोरखडे यांच्या फिर्यादीवरून शहर पोलिसात गुन्हा दाखल झाला होता. काल सोमवारी (ता.१४) कार्यकारी संचालक मनोज लिमये, हरि पाटील, किशोर पाटील, अनिल अग्रवाल यांना अटक कऱण्यात आली.

अटकेतील चौघांची एमआयडीसी पोलिस ठाण्यात चौकशी करण्यात येवुन सकाळी त्यांना जिल्‍हा न्यायालयात न्या. आर.वाय.खंडारे यांच्या न्यायालात हजर करणयात आले. संशयीतावरील आरोप, गुन्ह्याचे स्वरुप आणि कटकारस्थाची पद्धत या अनुषंगाने तपासाला जास्तीत जास्त दिवस मिळावे यासाठी तपासाधीकार्यांनी पोलिस कोठडीची मागणी केल्याने न्यायालयाने सलग पाच दिवसांची(ता. १९) पोलीस कोठडी सुनावली आहे.

हेही वाचा: Nashik : कार्यकारी अभियंता कंकरेज अखेर सक्तीच्या रजेवर; ZP CEOनी काढले आदेश

पोलिस रात्रीतून अकोल्यात धडकले

अखाद्य तुपाची अनिल अग्रवालसह अकोल्यातील रवी अग्रवाल याला सुध्दा विक्री झाल्याची माहिती प्राथमिक तपासात उघड झाल्यावर निरीक्षक विजयकुमार ठाकुरवाड यांच्या पथकातील सहाय्यक फौजदार ओमप्रकाश सोनी, तेजस मराठे व इतर रात्रीतून अकोल्यात धडकले. रवी अग्रवाल याला ताब्यता घेत लगोलग पोलिस दिवस उजाडताच जळगावकडे निघाले. अटकेची प्रक्रिया पूर्ण करुन त्याला अटक करण्यात आली. रवी अग्रवाल अखाद्य तुपाचा चॉकलेट बनवण्यासाठी वापर करत असल्याचे समोर आले आहे.

मेरा..नंबर कब आयेगा!

जिल्‍हा दूध संघ अपहार आणि चोरीच्या वेगवेगळ्या तक्रारी अर्जांचा एकत्रित गुन्हा सरकारपक्षातर्फे दाखल होवून अटकेतील कार्यकारी संचालक मनोज लिमये, हरी पाटील, किशोर पाटील, अनिल अग्रवाल यांच्यासह रवी मदनलाल अग्रवाल (अकोला) या पाचव्या संशयिताला अटक झाली आहे. परिणामी आता आपला नंबर तर नाही ना अशी भिती संबंधितांना लागून आहे.

हेही वाचा: Bhagat Singh Koshyari | मंत्र्यांनी कामे न झाल्यास थेट माझ्याकडे या : भगतसिंह कोश्यारी