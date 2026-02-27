Ramadan Inspiring Child Story : बाप रे! इतक्या लहान वयात कडक उपवास? फातिमाच्या 'त्या' निर्णयाने जळगावकर थक्क; पाहा नेमकं काय घडलं?

सावदा (जळगाव) : येथील सात वर्षीय फातिमा बी शेख अजीज हिने पवित्र रमजान महिन्याचा उपवास रोजा धरला आहे. रमजान या पवित्र महिन्यात फातिमा बी शेख अजीज हिने प्रथमच रोजा (उपवास) ठेवत परंपरेचे पालन केले. इतक्या लहान वयात रोजा ठेवून फातिमाने (Fatima Sheikh Savda Ramadan Roza news) कुटुंबीयांसह समाजातही कौतुकाचा विषय ठरली आहे. .तिच्या या श्रद्धा, संयम व जिद्दीचे सर्वत्र कौतुक होत आहे. तिच्या कुटुंबातील सदस्यांनी फातिमाला लहानपणापासूनच चांगले संस्कार दिले आहेत व त्यातूनच तिने आनंदाने रोजा ठेवण्याचा निर्णय घेतला..Vilas Chavan Success Story : दगड फोडणाऱ्या हातांनी घडवला 'साहेब'; मजुराचा मुलगा बनला अधिकारी, विलास चव्हाणांची MIDC अभियंता पदाला गवसणी.शहरात रमजान महिन्यात नमाज, कुराण पठण व इफ्तारच्या कार्यक्रमांमुळे आध्यात्मिक वातावरण अनुभवायला मिळत आहे. फातिमासारख्या लहान मुलांनी ठेवलेले रोजे समाजासाठी प्रेरणादायी ठरत असून, तिचे कौतुक होत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.