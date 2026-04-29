Jalgaon Summer Heat : एप्रिलमध्येच उष्णतेचा कहर; सूर्य ओकतोय आग, पारा ४४ अंशांवर कायम

जळगाव - एप्रिल महिना संपत आला असतानाच उष्णतेने विक्रमी पातळी गाठली असून, नागरिक हैराण झाले आहेत. यंदा उन्हाळ्याची तीव्रता नेहमीपेक्षा अधिक जाणवत असून, तापमानाने ४४ अंश सेल्सिअसचा टप्पा ओलांडला आहे. त्यामुळे 'मे'पूर्वीच उकाड्याने कहर केला आहे. जणूकाही सूर्य आग ओकत असल्याचा अनुभव जळगावकरांना येऊ लागला आहे..वातावरणातील आर्द्रता आणि वाऱ्याचा अभाव यामुळे उकाडा अधिक तीव्र जाणवत आहे. तसेच, जिल्ह्यात उष्णतेची लाट सदृश परिस्थिती निर्माण झाली आहे. सोमवारी (ता.२७) जिल्ह्यात यंदाच्या हंगामातील उच्चांकी ४४.६ अंश सेल्सिअस इतक्या तापमानाची नोंद झाली आहे. यामुळे जिल्ह्यात उष्णतेचा कहर पाहावयास मिळत आहे. तीन दिवसांपासून हे प्रमाण अधिक वाढले आहे..पुढील आठवड्यात अधिक तीव्रतादोन दिवस जळगावातील तापमान ४४ अंश सेल्सिअसवर राहिले आहे. आता पुढील दोन- तीन दिवस काही अंशाने तापमानाचा पारा खाली येण्याची शक्यता आहे. मात्र पुढील आठवड्यात विशेषतः दुपारी उष्णतेची तीव्रता अधिक राहणार असून, नागरिकांनी सकाळी १० ते दुपारी ३ या वेळेत शक्यतो घराबाहेर पडणे टाळावे, असे आवाहन प्रशासनाकडून करण्यात आले आहे. हवामान विभागाच्या अंदाजानुसार, राज्यातील अनेक भागांत तापमान ४२ ते ४५ अंश सेल्सियस दरम्यान पोहोचू शकते..दिवसभर उन्हाच्या झळापाच- सहा दिवसांपासून जिल्ह्यातील तापमान वाढत चालले आहे. यासोबत उन्हाच्या तीव्र झळा देखील वाढल्या आहेत. सकाळी दहापासूनच उन्हाच्या तीव्र झळा जाणवत असून दुपारच्या वेळी याचे प्रमाण अधिक वाढत जातात. दिवसभर उन्हाच्या झळा असह्य होत असल्याने कडक उन्हामुळे रस्ते सुनसान होत असल्याचे दिसत आहे. दुपारच्या वेळी बाहेर पडणे नागरिक टाळत असून सकाळ-सायंकाळचे कामे उरकण्याकडे कल वाढला आहे.