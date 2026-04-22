Parola News : भंगार खरेदीतून अनेक युवकांना रोजगार; पारोळा शहरात खरेदी व्यवहारातून हजारो रुपयांची उलाढाल

पारोळा - वापरात नसलेल्या वस्तूंसह लोखंड, पुठ्ठा, वही पुस्तक व पेपर अगदी खरेदीच्या व्यवसायातून शहरातील अनेक युवकांना दैनंदिन कामात पाचशे ते सहाशे रुपये रोजगार मिळत आहे. त्यामुळे या व्यवसायात युवकांसह अनेकांच्या कुटुंबीयांचा उदरनिर्वाह होत आहे. मात्र, समाजात या व्यवसायाकडे दुर्लक्षित व्यवसाय म्हणून पाहिले जाते. .कमी भांडवल, गुंतवणूक व दैनंदिन खरेदीतून रोजच्या घेतलेल्या वस्तू भंगार दुकानात विकून आपली रोजंदारी कमावणे हे या व्यवसायाचे स्वरूप आहे. शहरासह ग्रामीण भागातील युवकांसह अनेक जण या व्यवसायाकडे वळले आहेत. शहरात सुमारे सात ते आठ भंगार खरेदीची दुकाने आहेत..लोखंड, पुठ्ठा, रंगीत प्लास्टिक, काळे प्लॅस्टिक, ठिबकच्या नळ्या, वही, पुस्तक, पेपर रद्दी, लोखंड आदी वस्तू भंगार खरेदी दारांकडून घेतल्या जातात. बरेच भंगार खरेदीधारक शहरात हातगाडीने, तर काही स्टीलची भांडी देऊन शहरी भागासह ग्रामीण भागात भंगार खरेदी करतात. दिवसभर शहरातील गल्ली, परिसरात जुने पुराने भंगार विकत घेत ते भंगार दुकानदारांना देऊन आपली रोजंदारी कमवतात. त्यामुळे सध्यास्थितीत या व्यवसायाकडे अनेक व्यावसायिकांचा कल दिसून येतो..नवीन वसाहतीमध्ये घरांचे तर गावात अनेक जण पावसाळ्याच्या तोंडावर घरातील टाकाऊ वस्तू व काही जीर्ण झालेल्या वस्तू विक्रीला काढतात. त्या विकत घेऊन भंगार गोळा करणाऱ्यांचा व्यवसाय सध्यास्थितीत बऱ्यापैकी होत आहे. यातून त्यांना दोन पैसे मिळत असल्यामुळे भंगार विक्रेत्यांमधून समाधान व्यक्त होत आहे.पारोळा शहरातील भंगार विक्रेत्यांकडून लोखंडासह इतर वस्तू आम्ही खरेदी करीत असतो. सध्याच्या स्थितीत ज्यांच्याकडे भंगार विक्रीला आहे, अशांच्या घरी जाऊन आम्ही भंगार खरेदी करीत असतो.- साहेबराव भोई, भंगार खरेदी-व्यावसायिक, पारोळा.गेल्या सात ते आठ वर्षांंपासून या व्यवसायाच्या माध्यमातून कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करीत आहे. गावात पाहिजे त्या प्रमाणात उद्योग व्यवसाय नसल्याने याच व्यवसायाला प्राधान्य दिले. स्टीलची भांडी विकून भंगार खरेदी करीत दिवसभराची रोजंदारी मिळते.- प्रमोद पाटील, भांडी विक्रेते, पारोळा.