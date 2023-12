Jalgaon District News: महावीर पतपेढीच्या कर्जावर हमी असल्याने सुरेश जैन यांच्यावर जप्ती; जिल्हा बँकेचा खुलासा

Jalgaon District News : महावीर पतपेढीने जिल्हा बँकेकडून घेतलेल्या आठ कोटी रुपयांच्या कर्जाच्या हमीपत्रावर सुरेश बन्सीलाल जैन यांची स्वाक्षरी आहे. त्यामुळे त्यांच्या हिश्‍यापुरत्या त्यांच्या मालमत्तेवर जप्ती बोजा बसविला आहे.

याची त्यांना माहिती असताना ते बँकेची बदनामी करीत असल्याचे जळगाव जिल्हा मध्यवर्ती बँकेचे विशेष वसुली अधिकाऱ्यांनी प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकात म्हटले आहे.

जिल्हा बँकेतर्फे प्रसिद्धी पत्रकात नमूद करण्यात आले आहे, की सुरेश बन्सीलाल जैन यांनी कुठल्याही विषयाची शहनिशा न करता स्वतः महावीर अर्बन को-ऑपरेटिव्ह सोसायटीचे तत्कालीन अध्यक्ष असताना माहिती असतानाही खोट्या स्वरूपाचे कथन करून बँकेची बदनामी केली आहे. (Seizure against Suresh Jain for defaulting on loans of Mahavir Patpedhi jalgaon district bank news)