Jalgaon News : ‘शिवाजी महाराजांची लष्कर नीती’वर चर्चासत्र; 16, 17 फेब्रुवारीस आयोजन

Jalgaon News : शिवराज्याभिषेक सोहळ्याला ३५० वर्ष पूर्ण होत असल्यानिमित्त कवयित्री बहिणाबाई चौधरी उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठातील संरक्षण आणि सामरिकशास्त्र विभागातर्फे १६ व १७ फेब्रुवारी २०२४ ला ‘छत्रपती शिवाजी महाराजांची लष्करी नीती आणि प्रशासकीय धोरणांची आधुनिक युगातील प्रासंगिकता’ या विषयावर राष्ट्रीय चर्चासत्र होणार आहे.

देशातील मान्यवर तज्ज्ञ, अभ्यासक यामध्ये सहभागी होणार आहेत.(Seminar on Shivaji Maharaj Army Policy on 16 and 17 february jalgaon news)