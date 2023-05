National Peoples Court : लोक लोकन्यायालयात 449 वादपुर्व प्रकरणांचा निपटारा

By

Jalgaon News : महाराष्ट्र विधी सेवा प्राधिकरण मुंबई व जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण जळगाव यांच्या आदेशाने पाचोरा येथे तालुका विधी सेवा समिती व वकील संघ यांच्या संयुक्त विद्यमाने पाचोरा न्यायालयात राष्ट्रीय लोकन्यायालय नुकतेच संपन्न झाले. (Settlement of 150 pending and 2 thousand 449 pre litigation cases in National Peoples Court jalgaon news)

त्यात 150 दिवाणी व फौजदारी प्रकरणे निकाली निघून 1कोटी 23 लाख 61 हजार 271 रुपयांची तसेच 2 हजार 449 वादपूर्व प्रकरणांचा निपटा होऊन 95 लाख 84 हजार 816 रुपयांची वसुली झाली.

याप्रसंगी तालुका विधी सेवा समितीचे अध्यक्ष न्या जी. बी. औंधकर, सहदिवाणी न्या मंगला हिवराळे, पंच सदस्य अड. संजय देवगया, वकील संघाचे अध्यक्ष प्रवीण पाटील, उपाध्यक्ष ॲड. मंगेश गायकवाड, सचिव ॲड. राजेंद्र पाटील तसेच जेष्ठ विधीज्ञ उपस्थित होते. भाऊबंदकी वाद असलेला 20 वर्षांपूर्वीचा जुना शेतीसंबंधी दिवाणी दावा निकाली काढण्यात आला.

हेही वाचा : संतुलित आहारातून रोखा फॅटी लिव्हरचा आजार

यात ॲड.सी. एस. शर्मा व ॲड. पी. के. कुलकर्णी यांनी काम पाहिले. यावेळी न्यायाधीश जी. बी. औंधकर व न्या. हिवराळे यांच्या हस्ते उभयतांचे अभिनंदन करण्यात आले. तसेच प्रथमच यावेळी ई साक्ष नोंदवून 4 केसेस निकाली काढण्यात आल्या. यावेळी न्या जी. बी. औंधकर यांनी लोकन्यायालयात जास्तीत जास्त प्रकरणे ठेवून सहभाग नोंदवा व लोक न्यायालयाचा लाभ घ्यावा असे आवाहन केले.

लोक न्यायालय यशस्वीतेसाठी वकील संघाचे पदाधिकारी ,सदश्य पंचायत समिती, ग्रामसेवक , बँक , दूरसंचार , पोलिस, तालुका विधी सेवा समिती व न्यायालयातील कर्मचाऱ्यांनी परिश्रम घेतले.