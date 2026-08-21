Shahada Bribery Case: वनपाल संजय पवार यांना न्यायालयीन कोठडी; सव्वादोन महिन्यांनंतर ‘एसीबी’ची दुसरी कारवाई

शहादा: वनपरिक्षेत्रात १७ हजार रुपयांच्या लाच प्रकरणात लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने (एसीबी) सव्वादोन महिन्यांनंतर पुन्हा मोठी कारवाई केली आहे. जयनगर बीटचे वनपाल संजय पवार यांना सोमवारी (ता. १७) रात्री शहादा बसस्थानक परिसरातून अटक करण्यात आली. त्यांना न्यायालयात हजर केले असता, न्यायालयाने न्यायालयीन कोठडी सुनावली. या प्रकरणी आणखी एका वन कर्मचाऱ्याला अटक झाल्याने लाच प्रकरणाची व्याप्ती वाढली आहे..शहादा तालुक्यातील फेस ग्रामपंचायतीच्या परवानगीने तक्रारदार शेतीच्या बांधावरील, तसेच माळरानावरील काटेरी बाभळीची झाडे तोडून ती गुजरातमध्ये विक्रीसाठी घेऊन जात होते. यापूर्वीही त्यांनी अशा प्रकारे अनेकदा झाडांची वाहतूक केली होती. वाहतुकीदरम्यान तक्रारदाराच्या चारचाकी वाहनावर कोणतीही कारवाई न करण्यासाठी कोंढावळ बीटच्या वनरक्षक तेजस्विनी साळुंखे यांनी लाचेची मागणी केल्याची तक्रार ‘एसीबी’कडे केली होती..Tukaram Mundhe Transfer : तुकाराम मुंढेंची राजस्थानला बदली? सोशल मीडियावरील मेसेजबाबत स्वत: मुंढे यांनी दिलं स्पष्टीकरण .९ जूनला ‘एसीबी’च्या पथकाने शिरपूर रोडवरील फेस फाट्यावर सापळा रचला. १७ हजार रुपयांची लाच स्वीकारताना वनरक्षक तेजस्विनी साळुंखे यांना मुद्देमालासह पकडले होते. ‘एसीबी’ने लाचेची रक्कम, तसेच त्यांचा मोबाईल जप्त केला होता. याबाबत सारंगखेडा पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला आहे..Kolhapur Ganeshotsav: ‘प्रेशर मिड’ वापरून आवाज वाढविल्यास सिस्टीम जप्त प्रिया पाटील; साउंड सिस्टीम, लाईट असोसिएशनसोबत पोलिसांची बैठक.दरम्यान, साळुंखे यांच्या मोबाईलमधील कॉल संभाषणाचे ‘एसीबी’ने सविस्तर विश्लेषण केले. या तपासात जयनगर बीटचे वनपाल संजय पवार यांचाही लाच प्रकरणात भाग असल्याचे निष्पन्न झाले. सोमवारी रात्री ‘एसीबी’च्या पथकाने बसस्थानक परिसरातून पवार यांना अटक केली. तपासादरम्यान मोबाईलवरील संभाषणातून आणखी एका वन कर्मचाऱ्याचा सहभाग समोर आला. सव्वादोन महिन्यांनंतर ‘एसीबी’ने केलेल्या या दुसऱ्या कारवाईमुळे शहादा वनपरिक्षेत्रातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांमध्ये खळबळ उडाली असून, संबंधितांमध्ये धास्तीचे वातावरण निर्माण झाले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.