Shaista Tadvi Success Story : अठरा विश्व दारिद्र्य अन् उपासमारीची वेळ, तरीही जिद्द सोडली नाही! वीटभट्टी कामगाराच्या लेकीनं पहिल्याच प्रयत्नात पोलिस होऊन दाखवलं

पहूर (ता. जामनेर) : घरात अठरा विश्व दारिद्र्य... उपासमारीची वेळ... आई-वडील वीट भट्टीवर कष्ट करून संसाराचा गाडा ओढणारे... अशा अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितीतही स्वप्न पाहण्याची हिंमत ठेवून त्या स्वप्नाला जिद्दीने साकार करणाऱ्या शाईस्ता तडवीवर सध्या कौतुकाचा वर्षाव होत (Jalgaon Success Story) आहे. हिवरखेडा (ता. जामनेर) गावातून पहिली महिला पोलिस होण्याचा मान देखील शाईस्ताने मिळवला आहे..शाईस्ताच्या घरची परिस्थिती तशी बिकट. सात बहिणींनंतर जन्मलेला भाऊ. कुटुंबाचा गाडा हाकण्याची जबाबदारी तशी शाईस्ताच्या आई- वडिलांवरच. असे असले तरी त्यांनी कधीही आपल्या मुलींच्या शिक्षणाबाबत तडजोड केली नाही. अनेक संकटांनी शाईस्ताचा मार्ग अडवण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, आहे त्या परिस्थितीत 'माझी मुलगी पोलिसच होणार!' हा आत्मविश्वास तिच्या वडिलांनी सुरवातीपासूनच ठेवला आणि वडिलांच्या या आत्मविश्वासाला शाईस्ताने देखील तडा जाऊ दिला नाही..अभ्यासावर भरपोलिस होण्याचे स्वप्न मनात घट्ट रोवून शाईस्ता दररोज रानवाटांवर धावण्याचा सराव करायची. अभ्यासातही ती तितकीच हुशार होती. कठोर परिश्रम, चिकाटी आणि आत्मविश्वास यांच्या जोरावर तिने पहिल्याच प्रयत्नात छत्रपती संभाजीनगर ग्रामीण पोलिस दलात आपले स्थान निश्चित केले. तिची निवड होताच तिच्या आनंदाला पारावर उरला नाही. हिवरखेडा गावासाठी हा अभिमानाचा क्षण ठरला. गावातील पहिली महिला पोलिस म्हणून शाईस्ताने इतिहास रचला. तिच्या यशाची बातमी गावात वाऱ्यासारखी पसरली आणि प्रत्येकाच्या डोळ्यांत आनंदासह अभिमानाचे अश्रू जणू दाटून आले..कौतुकाचा वर्षावशाईस्ता ही पहूर येथील सावित्रीबाई फुले माध्यमिक विद्यालयाची माजी विद्यार्थिनी आहे. २०२३ मध्ये तिने दहावी उत्तीर्ण केली. त्यानंतर बारावी विज्ञान शाखेचे शिक्षण पूर्ण करून इंजिनिअरिंगला प्रवेश घेतला. शिक्षणासोबतच पोलिस भरतीसाठी ती अहोरात्र झटत राहिली आणि अखेर तिच्या मेहनतीचे चीज झाले. तिच्या या अभूतपूर्व यशाबद्दल महात्मा फुले शिक्षण संस्थेचे अध्यक्ष बाबुराव घोंगडे, क्रीडा विभाग प्रमुख हरीभाऊ राऊत, भगवान जाधव तसेच शिक्षकांनी तिच्या घरी जाऊन तिला पेढा भरवत तिचा व तिच्या आई-वडिलांचा सन्मान केला. या यशाबद्दल तिच्यावर गुलालाची उधळण करुन तिची सवाद्य मिरवणूकही काढण्यात आली..ग्रामीण तरुणींसाठी आदर्शशाईस्ताची ही यशोगाथा केवळ एक बातमी नाही तर तिच्यासारख्या कठीण व प्रतिकूल परिस्थितीत जीवन जगणाऱ्या मुलींसाठी एक प्रेरणा आहे. जीवनात कितीही संकटे आली किंवा परिस्थिती कितीही कठीण असली तरी ध्येयावर लक्ष केंद्रीत केले आणि जिद्द आणि चिकाटी ठेवली तर आपल्याला यश हमखास प्राप्त होते, हे शाईस्ताने आपल्या कष्टातून दाखवून दिले आहे.