Cotton Cultivation : जळगाव जिल्ह्यात यंदा कापूस लागवडीचे क्षेत्र घटणार; मक्यात वाढीचे संकेत

जळगाव - खरीप हंगामासाठी अद्याप दोन महिन्यांचा अवधी असला तरी कृषी विभागाकडून यासाठीचे नियोजन सुरू झाले आहे. आगामी खरीप हंगामासाठी आवश्यक बियाण्यांसाठी मागणीचे नियोजन तयार केले आहे. त्यानुसार जिल्ह्यात सात लाख ३९ हजार ७३६ हेक्टर क्षेत्र नियोजित आहे. त्या दृष्टीने जिल्हा परिषदेच्या कृषी विभागाकडून विभागाकडून बीटी कपाशीसाठी २२ लाख दहा कापूस बियाण्यांच्या पाकिटांची मागणी करण्यात आली आहे..जळगाव जिल्ह्यात प्रामुख्याने कापूस, सोयाबीन, मका आणि तूर या प्रमुख पिकांची लागवड अधिक होत असते. त्या अनुषंगाने बियाण्यांची मागणी सर्वाधिक होत असते. दरम्यान, यावर्षी कमी पाऊस होण्याची शक्यता हवामान विभागाकडून वर्तविण्यात आली आहे. असे असले तरी शेतकरी दर्जेदार व सुधारित वाणांच्या बियाण्यांना प्राधान्य देत असतो. त्या अनुषंगाने कृषी विभागाचे नियोजन देखील सुरू झाले असून, अपेक्षित लागवड क्षेत्राच्या अंदाजानुसार बियाणांच्या मागणीचे नियोजन केले असून, या संदर्भात पुढील आठवड्यात नियोजन बैठक देखील होणार आहे..पेरा चार लाख ४२ हेक्टरवर जिल्ह्यात मागील तीन वर्षांतकपाशी लागवडीचे क्षेत्र कमी झाले आहे. यंदा देखील कापूस लागवड कमी होण्याची शक्यता आहे. मात्र कृषी विभागाकडून यंदाच्या खरीप हंगामासाठी ४ लाख ४२ हजार हेक्टरवर कपाशीचा पेरा होण्याचा अंदाज आखला आहे. यासाठी बीटीचे २१ लाख ८५ हजार ६६७ व नॉन बीटीचे २४ हजार ३३३ असे साधारण २२ लाख १० हजार कापूस बियाणे पाकिटांची मागणीचे नियोजन केले आहे..सोयाबीनचे २४ हजार क्विंटल बियाणेसोयाबिन लागवडीच्या क्षेत्रात यंदा वाढ होण्याचा अंदाज आहे. कारण मागील तीन वर्षांत सोयाबिन लागवडीचे क्षेत्र २६ हजार ९७ हेक्टरवर होते. यंदा ४७ हजार हेक्टर क्षेत्र प्रस्तावित असून, यासाठी २४ हजार ६७५ क्विंटल बियाण्यांच्या मागणीचे नियोजन आहे. या व्यतिरिक्त ६ हजार २०० क्विंटल इतका बियाणे साठा शेतकऱ्यांकडे आहे..मक्याची लागवड वाढणारकापसाला चांगला भाव मिळत नसल्याने शेतकऱ्यांना आता कापूस लागवड करणे परवडत नाही. यामुळे कापूस पेऱ्याचे क्षेत्र कमी करत मका लागवड अधिक प्रमाणात करू लागले आहेत. यामुळे मागील तीन वर्षांपासून दरवर्षी मक्याच्या लागवडीच्या क्षेत्रात वाढ होत आहे. यंदा ही वाढ अधिक होणार असल्याचा अंदाज बांधत मका लागवडीसाठी जिल्ह्यात १ लाख ७५ हजार हेक्टर प्रस्तावित क्षेत्र असून, यासाठी २६ हजार २५५ क्विंटल इतक्या मक्याच्या बियाण्याची मागणी करण्यात आली आहे..खरीप हंगामासाठी प्रस्तावित क्षेत्र व बियाणे मागणीबियाणे - प्रस्तावित क्षेत्र (हेक्टरमध्ये) - बियाणे मागणी (क्विंटलमध्ये)कापूस - ४,४२,००० - ९,९५०मका - १,७५,०३६ - २६,२५५सोयाबिन - ४७,००० - २४,६७५ज्वारी - १५,५०० - १५५०तूर - १८,००० - ९४५मूग - १,७५,०० - ५७८उडीद - १६,५०० - ८६६सं. बाजरी - ५,५०० - २२०.