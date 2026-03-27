Jalgaon Road Accident : सप्तशृंगी पदयात्रेसाठी पायी निघालेल्या महिलेचा दुर्दैवी अंत; सैन्य अधिकारी चालवत होता कार, टायर फुटले अन्...

शिरपूर (जळगाव) : सप्तशृंगगडावरील यात्रेसाठी पायी निघालेली भाविक महिला भरधाव वाहनाने दिलेल्या धडकेत ठार (Woman Killed in Shirpur Road Accident) झाली. हा अपघात गुरुवारी (ता. २६) सकाळी अकरा ते साडेअकराच्या दरम्यान महामार्गावर नटवाडे (ता. शिरपूर) फाट्याजवळ पाटील ढाब्यासमोर घडला. अपघातात युवतीही जखमी झाली. अपघातानंतर वाहनचालक स्वत: पोलिसांत हजर झाला. .सुळे (ता. शिरपूर) येथील भाविक गटागटाने श्री सप्तशृंगगडावरील यात्रा व दर्शनासाठी सकाळी निघाले होते. पाटील ढाब्यासमोर भाविक पोहोचले असता, नियंत्रण सुटलेली कार (बीएच २४, एच ६७१९) त्यांच्यावर धडकली..या अपघातात सखूबाई बाबूलाल भिल (वय ३५) व मनीषा कालूसिंह पावरा (१६, दोघे रा. सुळे) गंभीर जखमी झाल्या. त्यांना तातडीने येथील उपजिल्हा रुग्णालयात दाखल झाले. वैद्यकीय तपासणीत सखूबाई भिल हिचा मृत्यू झाल्याचे निष्पन्न झाले. मनीषा पावरावर उपचार सुरू आहेत..घटनेचे वृत्त कळताच घटनास्थळी परिसरातील ग्रामस्थांचा मोठा जमाव जमला. कारचालक सैन्य अधिकारी असून, कर्तव्यावर हजर होण्यासाठी निघाला होता. त्याच्यासोबत पत्नीही होती. परिस्थितीचे गांभीर्य लक्षात घेऊन त्याने पत्नीसह घटनास्थळापासून जवळ असलेल्या महामार्ग पोलिस मदत केंद्रात आश्रय घेतला. तेथून त्याला पोलिस ठाण्यात हलविण्यात आले. कारचे टायर फुटल्याने चालकाचे नियंत्रण सुटून अपघात झाल्याचा प्राथमिक अंदाज आहे..सुळे येथील रहिवासी असलेल्या आमदार काशीराम पावरा यांना अपघाताची माहिती मिळताच त्यांनी घटनास्थळी व उपजिल्हा रुग्णालयात भेट दिली. मृत महिलेच्या कुटुंबाचे सांत्वन करून जखमी युवतीवर उपचार करण्याचे निर्देश त्यांनी दिले. घटनास्थळी भाविक व ग्रामस्थांच्या गर्दीमुळे महामार्गावरील वाहतूक काहीवेळ विस्कळित झाली. पोलिसांनी जमाव पांगवून परिस्थिती नियंत्रणात आणली. या घटनेमुळे भाविकांत हळहळ व्यक्त होत आहे.