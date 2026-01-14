जळगाव

पतंगाचा मांजा लागून बालकाचा कापला गळा; गळ्याला गंभीर जखम होताच.., शिरपूर पोलिसांत 'सदोष मनुष्यवधाचा'चा गुन्हा दाखल

Kite String Accident Leaves Child Seriously Injured in Shirpur : शहर पोलिसांनी आवाहन केल्यानंतरही काही दुकानांत नायलॉन मांजा विक्री सुरू असल्याचे आढळले.
Child Injured by Kite String

Child Injured by Kite String

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

शिरपूर : पतंगाचा मांजा लागून बालकाचा गळा कापला गेल्याची घटना शहराजवळ शिरपूर-करवंद रस्त्यावर (Child Injured by Kite String) घडली. बालकावर धुळे येथे उपचार सुरू आहेत. शहर पोलिसांनी अज्ञात व्यक्तीविरोधात मनुष्यवधाचा प्रयत्न केल्याचा गुन्हा दाखल केला.

Loading content, please wait...
shirpur
police case
child health
Child Care

Related Stories

No stories found.