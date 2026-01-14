पतंगाचा मांजा लागून बालकाचा कापला गळा; गळ्याला गंभीर जखम होताच.., शिरपूर पोलिसांत 'सदोष मनुष्यवधाचा'चा गुन्हा दाखल

शिरपूर : पतंगाचा मांजा लागून बालकाचा गळा कापला गेल्याची घटना शहराजवळ शिरपूर-करवंद रस्त्यावर (Child Injured by Kite String) घडली. बालकावर धुळे येथे उपचार सुरू आहेत. शहर पोलिसांनी अज्ञात व्यक्तीविरोधात मनुष्यवधाचा प्रयत्न केल्याचा गुन्हा दाखल केला. .राज आनंदसिंह पिंपळे (वय ७, रा. वारूळ, ता. शिंदखेडा) असे जखमी बालकाचे नाव आहे. तो ११ जानेवारीला दुपारी चारला काका धनराज पिंपळे यांच्यासोबत दुचाकीने शिरपूरकडून करवंदकडे जात होता. कृष्णा व्हॅलीसमोर त्याच्या गळ्याला पतंगाचा मांजा लागला. गळ्याला कापले जाऊन गंभीर इजा झाल्याने तो जखमी झाला..धनराज पिंपळे यांनी त्याला तातडीने येथील उपजिल्हा रुग्णालयात दाखल केले. वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी तपासल्यावर गळ्याला गंभीर जखम झाल्याने दिसून आले. प्रथमोपचार करून त्याला धुळे येथे रवाना करण्यात आले. त्याची प्रकृती धोक्याबाहेर असल्याचे कळते..एकतर्फी प्रेमाचा थरारक शेवट! 18 वर्षीय विद्यार्थ्यानं सॉफ्टवेअर अभियंता शर्मिलाचा केला खून; बेडरूममधील कपड्यांचा ढीग ठरला पुरावा.पोलिसांनी या घटनेची गांभीर्याने नोंद घेतली. हवालदार भूपेश गांगुर्डे यांनी दिलेल्या फिर्यादीवरून अनोळखी व्यक्तीविरोधात सदोष मनुष्यवधाचा प्रयत्न केल्याचा गुन्हा दाखल करण्यात आला. उपनिरीक्षक संदीप दरवडे तपास करीत आहेत..शहरात मांजा जप्तदरम्यान, शहर पोलिसांनी आवाहन केल्यानंतरही काही दुकानांत नायलॉन मांजा विक्री सुरू असल्याचे आढळले. त्यामुळे पोलिसांनी दुकानांची धडक तपासणी केली. त्यात सोमवारी (ता. १२) दुपारी बालाजी मंदिर परिसरात तपासणी करताना संशयित नरेंद्र श्रावण माळी याने नायलॉन मांजा विक्रीच्या उद्देशाने बाळगल्याचे दिसून आले. त्याच्याकडून दोन हजारांचा मांजा जप्त करण्यात आला. संशयिताविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला असून, हवालदार आर. यू. आखडमल तपास करीत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.