Smart Meter Bill: स्मार्ट मीटरचा पालकमंत्र्यांना झटका, म्हणाले होते अफवांवर विश्वास ठेवू नका; आता घरचे बील ५ हजारांवरून २० हजारवर

जळगाव: जिल्ह्याचे पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांनाही स्मार्ट वीजमीटरचा फटका बसल्याची बाब समोर आली आहे. त्यांच्या निवासस्थानाचे दर महिन्याला येणारे पाच ते सहा हजार रुपयांचे वीजबिल 'स्मार्ट मीटर' बसविल्यानंतर तब्बल २० हजार रुपयांपर्यंत आले आहे..चिंचोली (ता. जळगाव) येथे मुख्यमंत्री सौरकृषी वाहिनी योजना २.० अंतर्गत उभारलेल्या पाच एमव्हीए क्षमतेच्या अतिरिक्त ट्रान्स्फॉर्मरच्या कार्यक्रमानंतर लोकार्पण पालकमंत्री पाटील यांनी 'महावितरण'च्या अधिकाऱ्यांशी संवाद साधताना स्वतःच्या वाढीव वीजबिलाचा मुद्दा उपस्थित केला. स्मार्ट मीटर बसविल्यानंतर वीजबिलात झालेली अनपेक्षित वाढ लक्षात आणून देत त्यांनी यामागील कारणांचा तपास करण्याच्या सूचना अधिकाऱ्यांना दिल्या आहेत..Pandharpur Flood: चंद्रभागा नदी दुथडी भरून वाहू लागली; उजनीचे पाणी पंढरीत पोचले, दगडी पुलासह आठ बंधारे पाण्याखाली.पालकमंत्री पाटील म्हणाले, की केवळ माझ्या निवासस्थानाचे नव्हे, तर मतदारसंघातील अनेक ग्राहकांचेही स्मार्ट मीटर बसविल्यानंतर वीजबिलात मोठी वाढ झाल्याच्या तक्रारी सातत्याने समोर येत आहेत. या सर्व प्रकरणांची सखोल चौकशी करून ग्राहकांच्या शंकांचे निरसन करणे गरजेचे आहे..विशेष म्हणजे, काही महिन्यांपूर्वी स्मार्ट मीटरविरोधात सुरू असलेल्या चर्चेदरम्यान पालकमंत्री पाटील यांनी नागरिकांना अफवांवर विश्वास न ठेवण्याचे आवाहन केले होते. स्मार्ट मीटरमुळे अचूक बिलिंग होईल, दिवसा वीज वापरासाठी सवलती मिळतील, ग्राहकांचे वीजबिल कमी येईल, असा दावा त्यांनी केला होता. यामुळे नागरिकांनी निःसंशयपणे स्मार्ट मीटर बसवावेत, असे आवाहनही त्यांनी केले होते..१६ दिवसांपूर्वी उद्घाटन, १६ कोटींचा पूल पहिल्याच पावसात खचला; काँग्रेस नेता पोहोचला दुर्बिण घेऊन.अनुभवला वाढीव बिलाचा फटकात्यांच्या स्वतःच्या निवासस्थानाचे जवळपास चौपट वीजबिल आल्याने स्मार्ट मीटरच्या कार्यपद्धतीबाबत प्रश्न उपस्थित होऊ लागले आहेत. पालकमंत्र्यांनी सार्वजनिकपणे वाढीव बिलाबाबत नाराजी व्यक्त केल्याने या मुद्द्याकडे सर्वांचे लक्ष वेधले गेले आहे. 'महावितरण'कडून या संदर्भात काय स्पष्टीकरण दिले जाते आणि वाढीव बिलांच्या तक्रारींवर काय उपाययोजना केल्या जातात, याकडे नागरिकांचे लक्ष लागले आहे. राज्यात विविध ठिकाणी स्मार्ट मीटरच्या वाढीव वीजबिलांबाबत ग्राहकांकडून सातत्याने आक्षेप नोंदविले जात आहेत. अनेक लोकप्रतिनिधी आणि सामाजिक संघटनांनीही या विषयावर सरकारने स्पष्ट भूमिका घ्यावी, अशी मागणी केली आहे.."मला स्मार्ट वीजमीटरमुळे वाढीव बिल आले आहे. काही तांत्रिक चूक असेल. त्याबाबत चौकशीच्या सूचना वीज कंपनीच्या अधिकाऱ्यांना दिल्या आहेत. चौकशीत काही समोर येते, ते पाहावे लागेल."- गुलाबराव पाटील, पालकमंत्री.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.