Jalgaon Rajya Balnatya Spardha: राज्य बालनाट्य स्पर्धा 15 जानेवारी पासून; जळगाव केंद्रावर 32 नाटकांची मेजवानी

जळगाव : महाराष्ट्र शासनाच्या सांस्कृतिक कार्य संचालनालयातर्फे सोमवार (ता.१५) पासून जळगाव केंद्रावर २० वी राज्य बालनाट्य स्पर्धा सुरु होत आहे.

स्पर्धेचे उद्‌घाटन सोमवारी (ता.१५) होणार असून समारोप १९ जानेवारीस होईल. त्यानंतर १९ जानेवारी दरम्यान शहरातील छत्रपती संभाजीराजे नाट्यमंदिरात होणाऱ्या या स्पर्धेत ३२ नाटके सादर होणार असून रोज पाच ते सहा नाटकांची रसिकांसाठी मेजवानी असेल. (State childrens drama competition from January 15 feast of 32 plays at Jalgaon Centre)