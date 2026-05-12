Jalgaon Temperature : जळगाव शहरासह जिल्ह्याचा पारा ४४.५ अंशांवर; रात्रीचेही तापमान वाढल्याने आरोग्यास धोका

जळगाव - सर्वाधिक तापमानाचे शहर म्हणून जळगावची ओळख आहे. जळगावात सध्या सूर्य आग ओकत आहे. केवळ दिवसाच नव्हे, तर आता रात्रीच्याही तापमानात सरासरीपेक्षा मोठी वाढ झाल्याने जळगावकर हैराण झाले आहेत. दिवसाच्या उष्णतेनंतर शरीर थंड होण्यासाठी व झीज भरून निघण्यासाठी रात्रीचा गारवा आवश्यक असतो. मात्र 'उबदार' रात्रमुळे शरीराची 'रिकव्हरी' प्रक्रिया मंदावली आहे. याचे गंभीर परिणाम मानवी आरोग्य व पर्यावरणावर होताना दिसत आहेत. त्यामुळे अशा वातावरणात काळजी घेणे गरजेचे आहे..शहरासह जिल्ह्याचा पारा सध्या ४४.५ अंशांच्या पुढे सरकला आहे. दुपारी रस्ते ओस पडत असतानाच, रात्रीही गरम वारे कायम राहत आहेत. साधारणपणे रात्री दहानंतर तापमान कमी होणे अपेक्षित असते. मात्र, सध्या मध्यरात्रीपर्यंत भिंतींमधून उष्णता बाहेर पडत असल्याने घरातील वातावरण तापलेले राहत आहे.हवामान तज्ज्ञांच्या मते, दिवसा व रात्रीच्या तापमानात किमान १२ ते १५ अंश सेल्सिअसचा फरक असणे मानवी आरोग्यासाठी आदर्श मानले जाते. जर हा फरक कमी झाला (म्हणजेच रात्रीचे तापमान जास्त राहिले), तर वातावरणातील आर्द्रता वाढते व मानवी शरीराला घाम येऊन थंड होण्याची प्रक्रिया थांबते..शरीर थंड होईनादिवसभर कडाक्याच्या उन्हात काम केल्यानंतर रात्री शरीराचे अंतर्गत तापमान कमी होणे गरजेचे असते. झोपेत असताना आपली पेशींची झीज भरून निघते. मात्र, रात्रीचे तापमान २८ ते ३० अंशांच्या वर राहिल्यास हृदयाचे ठोके वाढलेले राहतात व झोप पूर्ण होत नाही.....तर धोका दुपटीनेजळगावात तापमान सकाळी चाळिशी पार, तर रात्रीचे तापमान ३० अंशांच्या वर राहते. शरीराला थंड होण्यासाठी पोषक वातावरण मिळत नाही. जेव्हा रात्री उकाडा वाढतो, तेव्हा झोपेतही शरीरातील रक्तभिसरण वेगवान राहते व हृदयावर ताण पडतो. त्यामुळे गाढ झोप लागत नाही. सततच्या अशा 'उबदार' रात्रींमुळे नागरिकांमध्ये 'स्लीप ॲप्निया', क्रॉनिक फॅटीग व मानसिक चिडचिड वाढत आहे. विशेषतः किडनीचे विकार असलेल्या रुग्णांसह ज्येष्ठ नागरिकांनी या काळात अत्यंत सावध राहणे गरजेचे आहे. रात्री शरीर 'रिचार्ज' झाले नाही, तर उष्माघाताचा धोका दुपटीने वाढतो, अशी माहिती जिल्हा शल्यचिकीत्सक डॉ. समीर सांगळे यांनी दिली..आरोग्यावर होणारे गंभीर परिणामरात्रीच्या वाढत्या उष्णतेमुळे निद्रानाश, चिडचिड व डिहायड्रेशनच्या तक्रारी वाढल्या आहेत. उष्णतेमुळे रक्ताभिसरण प्रक्रियेवर ताण येतो, ज्यामुळे रक्तदाब वाढू शकतो. विशेषतः ज्येष्ठ नागरिक व लहान मुलांमध्ये याचा त्रास अधिक जाणवतो. शरीराला विश्रांती न मिळाल्यास सकाळी थकवा जाणवतो..अशी घ्या काळजी...अधिक पाणी प्या : दिवसांतून किमान चार-पाच लिटर पाणी प्या. ओआरएस किंवा लिंबू पाण्याचा वापर करा.रात्रीचा आहार : रात्रीचे जेवण हलके असावे. मसालेदार पदार्थ टाळावेत.खोलीचे तापमान : झोपण्यापूर्वी घराच्या खिडक्या उघड्या ठेवून हवा खेळती ठेवा. शक्य असल्यास रात्री डोक्यावर ओला रुमाल ठेवावा.पेहराव : सुती आणि सैल कपड्यांचा वापर करा..ज्येष्ठ नागरिकांना त्रासआठवडाभराचा विचार केल्यास रोजचे तापमान हे ४० ते ४४ अंशादरम्यान दिसून येत आहे. सायंकाळचेही तापमान २८ ते ३४ च्या दरम्यान आहे. त्यामुळे मोठा उकाडा जाणवतो. वृद्ध व लहान मुलांना अधिक त्रास होतो.