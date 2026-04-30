जळगाव - वाढत्या उष्णतेने केवळ तापमानच वाढले नाही, तर जळगावकरांचा दिनक्रमही बदलला आहे. एप्रिलमध्येच ४४ अंशांच्या पुढे गेलेल्या तापमानामुळे नागरिकांनी दुपारचा वेळ टाळत आपली कामे सकाळी लवकर किंवा रात्री उशिरा करण्यास सुरुवात केली आहे. दरम्यान, वाढलेल्या तापमानामुळे डिहायड्रेशनच्या रुग्णांमध्ये वाढ होत असल्याचेही सध्या शहरात पाहण्यास मिळत आहे..एप्रिल महिन्यातच वाढलेल्या कडाक्याच्या उष्णतेमुळे जनजीवनावर मोठा परिणाम दिसून येत आहे. सध्या तापमानाचा पारा ४४ अंशाच्यावर असून पुढील काही दिवस उष्णतेची तीव्रता कायम राहण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे. अनेकजण उन्हात फिरताना काळजी घेत नसल्याने उन्हाचा त्रास होत आहे. मागील काही दिवसात डिहायड्रेशनच्या रुग्णसंख्येत आणखी वाढ होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. त्यामुळे नागरिकांनी काळजी घेणे अत्यावश्यक बनले आहे..लहान मुलांमध्ये त्रासजिल्ह्यात उष्णतेचा पारा दिवसेंदिवस वाढत असून, तापमानाने तब्बल ४४ अंश सेल्सिअसचा टप्पा गाठला आहे. तीव्र उष्णतेचा परिणाम मानवी जनजीवनावर होत असून, डिहायड्रेशनसह उष्माघाताच्या रुग्णांमध्ये वाढ होताना दिसत आहे. विशेषतः लहान मुले उन्हात खेळत असल्याने त्यांना त्रास जाणवत असून ताप, उलट्या, डोकेदुखी यासारख्या तक्रारी वाढू लागल्या आहेत. यामुळे रूग्णांलयांमध्ये देखील गर्दी पाहावयास मिळत आहे..काळजी घेण्याचे आवाहनउन्हाची तीव्रता वाढत असल्याने सकाळी दहा ते सायंकाळी सहा या वेळेत लहान मुलांना बाहेर न पाठविण्याचा सल्ला तज्ज्ञांकडून देण्यात आला आहे. तसेच नागरिकांनी पुरेसे पाणी प्यावे, अनावश्यक बाहेर पडणे टाळावे आणि उष्णतेपासून बचावासाठी आवश्यक ती खबरदारी घ्यावी, असे आवाहन करण्यात आले आहे..तापमान उष्णतेच्या झळा कायमपाच– सहा दिवसांपासून तापमान वाढत चालले आहे. तीन दिवसांपासून जिल्ह्यातील तापमानाचा पारा ४४ अंशांवर कायम असून, उष्णतेच्या झळादेखील कायम जाणवत आहेत. सायंकाळी सातपर्यंत उष्णतेच्या झळा तीव्र स्वरूपात जाणवत असून, नागरिक उकाड्याने हैराण झाले आहेत. पुढील काही दिवस तापमान वाढ कायम राहण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे.