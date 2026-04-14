जळगाव

Summer Heatwave : जळगाव जिल्‍ह्यात उष्णतेची लाट; पारा ४२ अंशांवर, सकाळपासूनच उन्‍हाच्‍या झळा; रात्रीच्‍या उकाड्यातही वाढ

गेल्या तीन दिवसांपासून तापमानात सातत्‍याने वाढ होत आहे. यामुळे जळगाव शहरासह जिल्ह्यात उन्हाचा तडाखा तीव्र झाला आहे.
sakal

सकाळ वृत्तसेवा
जळगाव - गेल्या तीन दिवसांपासून तापमानात सातत्‍याने वाढ होत आहे. यामुळे जळगाव शहरासह जिल्ह्यात उन्हाचा तडाखा तीव्र झाला आहे. एप्रिलचा पहिला आठवडा थंड राहिल्‍यानंतर दुसऱ्या आठवड्यात उन्हाचा चटका अधिक तीव्र झाला आहे. यामुळे उष्णतेची लाट अधिक तीव्र झाली असून, तापमानाने ४२ अंश सेल्सिअसचा टप्पा गाठला आहे. सकाळपासूनच कडक उन्हाचा चटका जाणवत असून दुपारच्या वेळेत उकाडा असह्य होत आहे.

Jalgaon
summer
Temperature
Heatwave

