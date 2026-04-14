जळगाव - गेल्या तीन दिवसांपासून तापमानात सातत्याने वाढ होत आहे. यामुळे जळगाव शहरासह जिल्ह्यात उन्हाचा तडाखा तीव्र झाला आहे. एप्रिलचा पहिला आठवडा थंड राहिल्यानंतर दुसऱ्या आठवड्यात उन्हाचा चटका अधिक तीव्र झाला आहे. यामुळे उष्णतेची लाट अधिक तीव्र झाली असून, तापमानाने ४२ अंश सेल्सिअसचा टप्पा गाठला आहे. सकाळपासूनच कडक उन्हाचा चटका जाणवत असून दुपारच्या वेळेत उकाडा असह्य होत आहे..हवामान विभागाच्या अंदाजानुसार पुढील काही दिवस उष्णतेची लाट कायम राहण्याची शक्यता असून, तापमानात वाढ होत राहणार आहे. दरम्यान, गेल्या तीन दिवसांपासून तापमानात सातत्याने वाढ होत आहे. तर रविवारी (ता.१२) जळगावचे तापमान ४१.६ अंश सेल्सिअस इतके नोंदविले गेले. यंदाच्या उन्हाळ्यातील हे उच्चांकी तापमान दुसऱ्यांदा नोंदले गेले आहे. एप्रिलच्या दुसऱ्या आठवड्यात पाऱ्याने पुन्हा चाळिशी पार केली असून उष्णतेची तीव्रता वाढत असल्याचे दिसत आहे..सकाळपासूनच तीव्र उन्हाच्या झळातापमान वाढ झाल्याने प्रचंड उन्हाचे चटके जाणवत आहेत. यामुळे सकाळी ९ वाजल्यापासूनच उन्हाचे चटके व उष्ण झळा जाणवू लागल्या आहेत. दुपारी बारानंतर उष्णतेची लाट अधिक तीव्र झाल्याचे जाणवत असून, आता बाहेर पडणे देखील कठीण झाले आहे. दुपारी चारनंतर तर उकाडा देखील अधिक जाणवत आहे. दरम्यान, नागरिक उन्हापासून बचाव करण्यासाठी रुमाल, टोपी आणि स्कार्फचा वापर करीत आहेत..आठवडाभर उष्णतेची लाटमागील दोन दिवसांत तापमानाचा पारा दोन अंशांनी वाढला आहे. या आठवड्यात वातावरण उष्ण व कोरडे राहण्याचा अंदाज हवामान विभागाने वर्तविला आहे. यामुळे पुढील दोन दिवस तापमान वाढण्याचे संकेत आहेत. तसेच या आठवड्यात तापमान ४२- ४३ अंशांच्या दरम्यान राहणार असून, 'उष्णतेची लाट' कायम राहण्याचा अंदाज वर्तविण्यात आला आहे..उकाडा वाढलाआतापर्यंत दिवसा कडक उन्हाचे चटके जाणवत असताना सायंकाळी सातनंतर मात्र वातावरण थंड होत असल्याचा अनुभव येत होता. मात र, मागील दोन दिवसांपासून यात बदल झाल्याचे दिसून येत असून, रात्रीच्या उकाड्यातही वाढ झाली आहे. मध्यरात्रीपर्यंत गरम वातावरण राहत असल्याने कूलर व 'एसी'चा वापर वाढला आहे.