Jalgaon News : रविवारची सुटी अन्‌ पोहण्याचा मोह बेतला जिवावर; भुसावळच्या तरुणाचा वाघूर धरणात बुडून मृत्यू

जळगाव - रविवारची सुटी घालविण्यासाठी मित्रांसोबत आलेल्या भुसावळ येथील २६ वर्षीय तरुणाचा वाघूर धरणात बुडून मृत्यू झाला. ही घटना रविवारी (ता. १४) घडली. धरणातील पाण्याच्या खोलीचा अंदाज न अल्याने पोहण्यासाठी उतरलेल्या तीन मित्रांपैकी एकाचा बुडून मृत्यू झाला..वाघूर धरणात भुसावळ येथील मोहंमद कैफ, अदनान खान (रा. मटन मार्केट, शिवाजीनगर, भुसावळ) व मोहंमद आवेश अब्दूल गफर- गवळी (वय २६, रा. स्टेशनजवळ, १२ इमामजवळ, गवळीवाडा, भुसावळ) असे तिघे मित्र पीकनिकचा बेत आखून आले होते..दोघांना वाचविण्यात यशतप्त उन, प्रचंड उकाडा व समोर नजर जाईल तिथवर पाणी पाहून तिघेही पोहण्यासाठी पाण्यात उतरले. मात्र, पाण्याच्या खोलीचा अंदाज न आल्याने ते बुडू लागले. मोहंमद कैफ व अदनान खान यांना वाचविण्यात यश आले. मात्र, मोहंमद आवेश अब्दुल गफर याचा पाण्यात बुडून मृत्यू झाला. धरणाच्या जलसाठ्यात बुडालेला मोहंमद भुसावळ रेल्वेस्थानकावर खाद्यपदार्थ विक्री करीत असल्याची माहिती परिचितांनी दिली..मृतदेह सापडल्यावर गफूर तडवी, मुकुंदा पाटील, गजू महाजन, रायपूर येथील पोलिसपाटील रामसिंग परदेशी, रायपूर ग्रामपंचायतीचे सदस्य वसंत धनगर, तलाठी निधी मानेकर, मंदा सोनवणे, तलाठी भावेश रोहिमारे, कंडारी येथील पोलिसपाटील कैलास सुर्वे व ग्रामस्थांच्या मदतीने बुडालेल्या तरुणाचा शोध घेण्यात आला..भुसावळ येथील शेख रिझवान शकीर याने सायंकाळी साडेसात ते रात्री आठच्या सुमारास मोहंमद आवेशचा मृतदेह पाण्यातून बाहेर काढला. मृताच्या चुलत भावाने मृतदेहाची ओळख पटवली. त्यानंतर मृतदेह जळगाव जिल्हा शासकीय रुग्णालयात पाठविला. घटनेची माहिती मिळताच भुसावळ येथील नातेवाईक, कुटुंबीय व परिचितांनी घटनास्थळ आणि त्यानंतर जळगाव जिल्हा रुग्णालयात धाव घेतली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.