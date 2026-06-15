जळगाव

Jalgaon News : रविवारची सुटी अन्‌ पोहण्याचा मोह बेतला जिवावर; भुसावळच्या तरुणाचा वाघूर धरणात बुडून मृत्यू

रविवारची सुटी घालविण्यासाठी मित्रांसोबत आलेल्या भुसावळ येथील २६ वर्षीय तरुणाचा वाघूर धरणात बुडून मृत्यू झाला.
mohammad aavesh abdul gafar

mohammad aavesh abdul gafar

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

जळगाव - रविवारची सुटी घालविण्यासाठी मित्रांसोबत आलेल्या भुसावळ येथील २६ वर्षीय तरुणाचा वाघूर धरणात बुडून मृत्यू झाला. ही घटना रविवारी (ता. १४) घडली. धरणातील पाण्याच्या खोलीचा अंदाज न अल्याने पोहण्यासाठी उतरलेल्या तीन मित्रांपैकी एकाचा बुडून मृत्यू झाला.

Loading content, please wait...
Jalgaon
Youth
bhusawal
Waghur Dam
Drowning death