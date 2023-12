Jalgaon Crime News : चोरीच्या 7 दुचाकींसह संशयित पोलिसांच्या ताब्यात; जिल्हापेठ ठाण्याच्या पथकाची कारवाई

By

Jalgaon Crime News : जिल्ह्यातील वेगवेगळ्या भागातून दुचाकी चोरी करणाऱ्या संशयितास जिल्हापेठ पोलिसांनी अजिंठा चौकातून अटक केली. त्याच्याकडून सात दुचाकी हस्तगत करण्यात आल्या आहेत.(Suspect in police custody along with 7 stolen bikes jalgaon crime news)

जिल्हापेठ ठाण्याचे निरीक्षक डॉ. विशाल जयस्वाल यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलिसांनी तपासाची चक्रे फिरवली. पथकात गुन्हे शोध पथकाचे हवालदार सलीम तडवी, पोलिस नाईक जुबेर तडवी, शिपाई अमितकुमार मराठे, रवींद्र साबळे, तुषार पाटील यांचा समावेश होता.

सीसीटीव्ही आणि जनरल फुटेजच्या आधारे संशयित राकेश पंडित भाट (वय २४, रा. मोठे वाघोदे, ता. रावेर) हा अजिंठा चौकात असल्याची माहिती मिळाली. त्यानुसार पोलिसांनी गुरुवारी (ता.३०) दुपारी तीनला सापळा रचून संशयितास अटक केली.

त्याने चोरीच्या सहा दुचाकी काढून दिल्या आहेत. संशयित राकेश याच्याविरुद्ध जिल्हापेठ पोलिस ठाण्यात ४, भुसावळ शहरात १, एमआयडीसी पोलिस ठाण्यात २ अशा ७ ठिकाणी गुन्हे दाखल आहेत.