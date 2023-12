Jalgaon Crime News : सुप्रीमच्या गेटवर रस्तालूट करणाऱ्या संशयितांना अटक

Jalgaon Crime News : औद्योगिक वसाहत परिसरातील सुप्रीम कंपनीच्या मुख्य प्रवेशद्वारावर रिक्षाचालक गोपाल शिंदे मालवाहतूक रिक्षा घेऊन उभे असताना दुचाकीवरून आलेल्या दोघांनी त्यांना बेदम मारहाण करून खिशातून पाकीट हिसकावून पळ काढला.

एमआयडीसी पोलिसांत जबरी लुटीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला होता.(Suspects of street looting at Supreme got arrested jalgaon crime news)