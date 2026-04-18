Teachers Salary Issue : जळगाव जिल्ह्यातील अर्धे शिक्षक अद्याप पगारापासून वंचित

जळगाव - एप्रिल संपत आला, तरी जळगाव जिल्ह्यातील ५० टक्के माध्यमिक शिक्षकांचा मार्चचाही पगार अजून झालेला नाही. अतिशय गंभीर बाब आहे. एसआयटी चौकशीच्या, तसेच डिजिटायझेशनच्या नावाखाली शिक्षकांची आर्थिक पिळवणूक शासनाने आता थांबविली पाहिजे, अशा तीव्र भावना व्यक्त होत आहेत..या संदर्भात माध्यमिक शिक्षक संघटना समन्वय समितीने पत्रक प्रसिद्धीस दिले असून, त्यातून आपल्या व्यथा मांडल्या आहेत. काही मोजक्या भ्रष्ट अधिकाऱ्यांमुळे नाहक जिल्ह्यातील सर्व शिक्षकांना मनस्ताप सहन करावा लागत आहे. जे शिक्षक संबंधित असतील किंवा ज्यांना कोर्टाने अजूनही दोषी ठरविले नाही अशा शिक्षकांसंदर्भात योग्य निर्णय घ्यावा..सगळ्यांना वेठीस धरणे भारतीय संविधानिकदृष्ट्या योग्य नाही. शिक्षकांचे कर्जाचे हप्ते थकले, इन्कम टॅक्स, एलआयसी विम्याच्या हप्त्यासंदर्भात अडचणी निर्माण होण्याची शक्यता आहे. विनाकारण त्यांना दंड बसत आहे. येणाऱ्या काळात ही प्रक्रिया तातडीने सुरळीत केली नाही, तर माध्यमिक शिक्षण विभाग, वेतनपथक यांच्याविरोधात संघटनांच्या माध्यमातून तीव्र आंदोलन करण्यात येईल, असा इशारा जळगाव जिल्हा माध्यमिक शिक्षक शिक्षिका संघटना समन्वय समितीतर्फे ज्येष्ठ मार्गदर्शक प्र. ह. दलाल, पी. एस. सोनवणे, डॉ. मिलिंद बागूल, तुळशीराम सोनवणे, गिरीश नेमाडे, पी. ए. पाटील, सुनीता खडके, सुनीता पाटील, सुरेश अहिरे, सुनील वानखेडे, संतोष कचरे, गोविंदा पाटील, प्रशांत नरवाडे, आर. एस. पाटील यांनी दिला आहे..सर्व जिल्ह्याचा एकाच टप्प्यात प्रत्येक महिन्याच्या एक तारखेला पगार होणे अपेक्षित असताना, प्रत्येक महिन्याला ५० टक्के शिक्षक नियमित वेळेवर पगारापासून वंचित राहत आहेत, याची वरिष्ठ पातळीवर दखल घेऊन चौकशी होणे गरजेचे आहे.- तुळशीराम सोनवणे, समन्वयक, माध्यमिक शिक्षक शिक्षक संघटना समन्वय समिती.