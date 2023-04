Jalgaon News : तहसील कार्यालयात साडेतीनशे फायली निकाली; संपानंतर कार्यालये गजबली

Jalgaon News : नायब तहसीलदार, तहसीलदारांचा संप, सलग तीन दिवसांच्या शासकीय सुटीनंतर सोमवारी (ता. १०) जिल्ह्यातील सर्वच तहसील कार्यालयांत तहसीलदार, नायब तहसीलदारांनी काम सुरू केले. (Tehsildar Namdev Patil signed 700 files and forwarded them in one day jalgaon news)

जळगावचे तहसीलदार नामदेव पाटील यांनी सव्वाशे फायलींवर एकाच दिवसात सह्या करून पुढे पाठविल्या, तर इतर नायब तहसीलदांनी अडीचशे फायली निकाली काढल्या. एकट्या तहसीलदार कार्यालयात सुमारे साडेतीनशे फायली एकाच दिवसात निकाली निघाल्याने नागरिकांची कामे होऊ लागली आहेत.

तहसीलदार राजपत्रित वर्ग २ यांना ग्रेड पे ४८०० रुपये मिळावा, या मागणीसाठी ३ एप्रिलपासून तहसीलदार, नायब तहसीलदार बेमुदत संपावर गेले होते. गुरुवारी (ता. ६) सायंकाळी संप मिटला. मात्र, शुक्रवारी (ता. ७) सुटी असल्याने शासकीय कार्यालये बंद होती. शनिवारी (ता. ८) व रविवारी (ता. ९), अशा सलग तीन दिवस सुटी होती. त्यामुळे सोमवार (ता. १०)पासून महसूल विभागाच्या कामांना गती आली. मात्र, संप मिटल्याने शासकीय कार्यालयांत नागरिकांची गजबज वाढली आहे.

संपकाळात फक्त कर्मचारी कामावर होते. मात्र, तहसीलदार, नायब तहसीलदार नसल्याने नागरिकांच्या प्रकरणांवर सह्या करणार कोण, अशी स्थिती तहसीलदार कार्यालयात होती. मार्चमध्ये सात दिवस शासकीय कर्मचाऱ्यांनी संप केला होता. त्यामुळे नागरिकांची कामे रखडली होती. नंतर तहसीलदार, नायब तहसीलदारांनी कामबंद आंदोलन केल्याने नागरिकांची कामे पुन्हा ठप्प झाली होती.

शासनाने २०१५ मध्ये नायब तहसीलदारांना ४८०० ग्रेड पे देण्याबाबत तत्त्वतः मान्यता दिली. त्यानंतर आलेल्या बक्षी समितीने या मागणीचा विचार केला नाही, तसेच शासनानेही याबाबत निर्णय घेतला नाही. त्यामुळे तहसीलदार, नायब तहसीलदारांनी कामबंद आंदोलन सुरू केले होते. महसूल मंत्र्यांनी तहसीलदार, नायब तहसीलदार संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांशी चर्चा केली. नंतर मागण्या मंजुरीचे आश्‍वासन मिळाले. त्यामुळे संप मागे घेतला आहे.