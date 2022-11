जळगाव : गणेश कॉलनीच्या विष्णूनगरात बंद दाराचा कडीकोयंडा तोडून चोरट्यांनी घरातील तांबे-पितळाचे भाडे चोरून नेले.

विष्णूनगरमध्ये निवृत्त मुधकर नेहते कुटुंबियांसह वास्तव्यास आहेत. सध्या ते ठाण्यात राहण्यास गेले आहेत. ३ ऑक्टोबर ते २ नोव्हेंबरदरम्यान चोरट्यांनी त्यांच्या बंद घराची रेकी करून दरवाजाचा कडीकोयंडा तोडून आत प्रवेश केला.(Theft Case Jewels not stolen so they stole to pot Jalgaon Crime News)

कपाटांसह इतर ठिकाणी शोधाशोध करूनही रोकड, दागिने हाती न लागल्याने चोरट्यांनी चक्क घरातील तांबे-पितळाचे भांडे चोरून नेले. नेहते कुटुंबीय बुधवारी (ता. २) परतल्यावर त्यांना घराचा कडीकोयंडा तोडल्याचे आढळून आले.

आत गेल्यावर त्यांना चोरी झाल्याची खात्री होताच त्यांनी तत्काळ जिल्हापेठ पोलिसांना कळविले. याबाबत नेहते यांच्या तक्रारीवरून जिल्हापेठ पोलिस ठाण्यात चोरट्याविरुद्ध गुन्हा दाखल झाला आहे. महेंद्र पाटील तपास करीत आहेत.

