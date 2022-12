By

जळगाव : सध्या मोठ्या हॉटेल आणि लॉन्सवर लग्नाची धामधूम सुरू आहे. लग्नात महिलांच्या पर्सवर हात मारणाऱ्या टोळ्या सक्रिय झाल्या आहेत. भुसावळ रोडवरील हॉटेल कमल पॅराडाईजमधील एका लग्नात नाशिकहून आलेल्या दीपाली चेतन विसपुते यांच्या पर्समधून दागिने व रोकड, असा एकूण ६८ हजार २०० रुपयांचा ऐवज चोरट्याने लांबविला.

पाचोरा येथील संदीप देवरे यांच्या चुलत भाचीचा बुधवारी (ता. १४) विवाह पार पडला. लग्न समारंभाला देवरे यांची बहीण दीपाली विसपुते आल्या होत्या. सायंकाळी पाचच्या सुमारास दीपाली आई ताराबाई यांच्यासोबत तिसऱ्या मजल्यावर गप्पा मारत बसल्या होत्या. (Theft of jewellery in pomp of marriage Jalgaon Crime News)

त्यांनी आईजवळ पर्स देऊन हॉटेल रूमची चावी आणण्यासाठी गेल्या. नातवाने ताराबाई यांना चावी आणून दिल्याने त्या रूमकडे निघाल्या. मात्र, पर्स विसरून गेल्या.परत आल्यावर दीपाली विसपुते यांना पर्स सोफ्यावरच पडलेली दिसली.

ती पर्स उचलून त्या खोलीत गेल्या. पर्स उघडताच त्यातील दागिने आणि रोकड गायब झाल्याचे दिसून आले. त्यांनी तत्काळ नातेवाइकांसह हॉटेल स्टाफकडे विचारपूस केली, पण दागिने मिळून आले नाही. अखेर चोरी झाल्याची खात्री झाल्यानंतर त्यांचे भाऊ संदीप देवरे यांनी रविवारी (ता. १८) दिलेल्या फिर्यादीवरून शनिपेठ पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला आहे.

