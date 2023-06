Jalgaon Crime News : शहरातून दोन दुचाकींची चोरी

By

Jalgaon News : शहरातील भाऊंचे उद्यानाच्या पार्किंगमधून एक आणि गोलाणी मार्केटमधून दुसरी दुचाकी चोरट्यांनी लंपास केली.

शिवाजीनगरमधील रहिवासी हरीश दिलीप खैरनार (वय ३०) बुधवारी (ता. १४) सायंकाळी साडेसातच्या सुमारास गोलाणी मार्केटमध्ये दुचाकी (एमएच २५, व्ही १०७२) वर आले होते. पार्किंगमध्ये दुचाकी उभी केली होती. (Theft of two bikes from city Jalgaon Crime News)

चोरट्याने त्यांची दुचाकी चोरून नली. हरीश खैरनार यांच्या तक्रारीवरून शहर पोलिसांत गुन्हा दाखल झाला आहे. पोलिस नाईक योगेश पाटील तपास करीत आहे. दुसऱ्या घटनेत रामेश्वर कॉलनीतील योगेश भोजू पाटील १० जूनला सायंकाळी सव्वासातला भाऊंच्या उद्यानात आले होते.

त्यांनी दुचाकी (एमएच १९, सीएस ०२६४) उद्यानासमोरील पार्किंगमध्ये उभी केली होती. उद्यानातून रात्रीला आठला परतल्यानंतर त्यांना त्यांची दुचाकी दिसून आली नाही. योगेश पाटील यांनी दिलेल्या फिर्यादीवरून रामानंदनगर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला आहे.

