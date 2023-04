Jalgaon News : रेडीरेक्नरच्या दरात यंदा वाढ नाही; 2022 चे दर कायम राहणार

जळगाव : स्थावर मालमत्तांचे दर दरवर्षी मुद्रांक विभागामार्फत जाहीर केले जातात. यंदा या दरात कुठल्याही प्रकारची वाढ करण्यात आली नसून २०२२ चे दर कायम राहणार असल्याची माहिती जिल्हा मुद्रांक विभागाने दिली. (There is no increase in rate of ready reckoner this year rate of 2022 will remain same jalgaon news)

महाराष्ट्र मुद्रांक (मालमत्तेचे वास्तव बाजार मूल्यनिर्धारित करणे) नियम १९९५ च्या नियम क्रमाकं ४ (३) अन्वये दरवर्षी १ एप्रिलला राज्यातील सर्व भौगोलिक क्षेत्रासाठी स्थावर मालमत्तेचे वार्षिक दर तक्ते निर्गमित करण्यात येतात.

दरवर्षी या दरांमध्ये बदल करण्यात येतो. यंदा मात्र रेडीरेक्नरच्या दरात कुठलाही बदल करण्यात आला नसल्याची माहिती जिल्हा मुद्रांक विभागाने दिली. २०२३-२४ या आर्थिक वर्षासाठी १ एप्रिल २०२२ पासून अंमलात असलेले २०२२-२३ चे वार्षिकदर तक्ते, मूल्यांकन मार्गदर्शक सूचना व नवीन बांधकाम दर संपूर्ण राज्यासाठी कायम ठेवले आहेत.

यंदाही कायम राहणारे दर

ग्रामीण क्षेत्रसाठी--६.९६ टक्के

प्रभाव क्षेत्र--३.९० टक्के

नगरपरिषद-नगरपंचायत क्षेत्र--३.६२ टक्के

महापालिका क्षेत्र (मुंबई वगळता)--८.८० टक्के