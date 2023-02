Jalgaon News : MIDCत एकाच्या डोक्यात हाणला दगड

जळगाव : औद्योगीक वसाहतील ई-सेक्टरधील गोपाल दाल मिलमध्ये भांडण सोडविण्यासाठी गेलेल्या तरुणाच्या डोक्यात दगड टाकून ठार मारण्याची धमकी (Threatened) दिली. (threatened to kill young man by throwing stone on his head jalgaon crime news)

गोपाल दाल मिल परिसरात महेश दिलीप घुगे (वय ३५, रा. देविदास कॉलनी) यांचे मेहुणे योगेश आंधळे आणि सचिन निंबा आंधळे (रा. रामेश्वर कॉलनी) यांचे बुधवारी (ता. १५) भांडण सुरू होते.

महेश घुगे यांनी मध्यस्थी करून भांडण सोडविण्याचा प्रयत्न केला. याचा राग आल्याने सचिन आंधळे याने शिवीगाळ करून दगड उचलत महेशच्या डोक्यात घातला. तसेच आमच्या भांडणामध्ये पडला, तर ठार मारेल, अशी धमकी दिली.

दगड मारल्याने महेशच्या डोक्याला गंभीर दुखापत झाली आहे. जखमीच्या तक्रारीवरून एमआयडीसी पोलिस ठाण्यात संशयित सचिन आंधळे याच्याविरोधात गुन्हा दाखल झाला आहे. पोलिस नाईक कृष्णा पाटील तपास करीत आहे.