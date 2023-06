Jalgaon News : बसस्थानकावरील कर्तव्यावर असणाऱ्या पोलीसामुळे महिलेला परत मिळाले पावणे तीन लाख

Jalgaon News : बसस्थानकावरील सतर्क पोलिसामुळे एका महिलेचे बसमधील हरवलेले पावणे तीन लाख रुपये परत मिळाले आहेत.

चोपडा तालुक्यातील संगीता ताराचंद सोनवणे ही महिला नाशिक चोपडा बसमधून चोपड्याकडे जात होती. अमळनेर बसस्थानकावर पाणी पिण्यासाठी खाली उतरली. परत आल्यावर बॅग पाहिली असता तिला बॅग दिसली नाही.(Three lakh was return from woman by police on duty at the bus stand Jalgaon News)

तिने ताबडतोब बसस्थानकावर कर्तव्यावर असलेल्या पोलिस कर्मचारी निंबा शिंदे यांना घटना सांगितली. मात्र महिलेला बॅग धुळे, अमळनेर की अन्य कुठे चोरली गेली हे आठवत नव्हते. शिंदे यांना शंका आली. त्यांनी लागलीच बसस्थानकात फेरफटका मारून चौकशी सुरू केली असता त्यांना दोन, तीन महिला चार, पाच बॅगा घेऊन जात असताना दिसल्या.

शिंदे यांनी त्यांना थांबवून विचारपूस केली असता सारख्या बॅग असल्याने त्यांनी दोन्ही उचलून घेतल्या होत्या. ओळख पटवण्यासाठी शिंदे यांनी संगीता सोनवणे यांना पोलिस ठाण्यातनेले.

बॅगमध्ये त्यांचे पावणे तीन लाख रुपये ‘जैसे थे’ होते. पोलिस निरीक्षक विजय शिंदे, सहायक पोलिस निरीक्षक राकेशसिंग परदेशी, पोलिस कर्मचारी शरद पाटील यांच्या समक्ष संगीता सोनवणे यांना त्यांचे पावणे तीन लाख रुपये परत करण्यात आले व टॅक्सीमध्ये बसवून सुखरूपपणे चोपडा रवाना करण्यात आले. निंबा शिंदे यांच्या तत्परतेबद्दल कौतुक होत आहे.

