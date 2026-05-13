Jalgaon News : नदी ओलांडताना बळीराजासह सर्जा-राजा बुडाले; गिरणा पात्रातील बेसुमार उपशामुळे निष्पापांचा बळी

नदीतील उथळ पाण्याच्या नेहमीच्या वाटेने जात असताना अचानक एका बैलाचा तोल गेला, बैल बसला की काय हे समजण्याच्या अधीच गाड्यासह दोन्ही बैल आणि वर बसलेले दोघे खोल खड्ड्यात बुडाले.
bull with farmer drown in girana river base

जळगाव - दिवस उजाडताच नित्याच्या शेतीकामासाठी नेहमीप्रमाणे शेतकरी-सालदार बैलजोडीसह आज गिरणा नदी ओलांडत होते. नदीपात्रात असलेल्या कमरेएवढ्या पाण्यातून जाताना अचानक बैलांसह गाडे उचकटून बुडाले. या दुर्घटनेत दिलीप रामभाऊ कल्याणकर (वय ५५) यांचा मृत्यू ओढवला. गाडे बैलांसकट बुडाल्याने बैलेही मृत्युमुखी पडली आहेत.

