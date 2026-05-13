Jalgaon News : नदी ओलांडताना बळीराजासह सर्जा-राजा बुडाले; गिरणा पात्रातील बेसुमार उपशामुळे निष्पापांचा बळी

जळगाव - दिवस उजाडताच नित्याच्या शेतीकामासाठी नेहमीप्रमाणे शेतकरी-सालदार बैलजोडीसह आज गिरणा नदी ओलांडत होते. नदीपात्रात असलेल्या कमरेएवढ्या पाण्यातून जाताना अचानक बैलांसह गाडे उचकटून बुडाले. या दुर्घटनेत दिलीप रामभाऊ कल्याणकर (वय ५५) यांचा मृत्यू ओढवला. गाडे बैलांसकट बुडाल्याने बैलेही मृत्युमुखी पडली आहेत..वडनगरी (ता. जळगाव) येथील रहिवासी ग्रामस्थ दिलीप रामभाऊ कल्याणकर (वय ५५) आणि त्यांचे सहकारी चिंतामण नाईक असे दोघे नेहमीप्रमाणे सरपंच दत्तू रामचंद्र पाटील यांच्या खेडी भोकर शिवारातील शेतात कामासाठी घरून निघाले होते. सकाळी साडेसातची वेळ, नदीपात्रातून दोघांच्या गप्पा आणि बैलांच्या गळ्यातील घुंगरांच्या आवाजात गिरणेचे पात्र ओलांडत होते. नेहमीची परिचित वाट असल्याने बैलही नेहमीच्या वेगात होते. तर गाड्यावर बसलेले दिलीप व चिंतामण दादा दोघेही निर्धास्त जात होते..नदीतील उथळ पाण्याच्या नेहमीच्या वाटेने जात असताना अचानक एका बैलाचा तोल गेला, बैल बसला की काय हे समजण्याच्या अधीच गाड्यासह दोन्ही बैल आणि वर बसलेले दोघे खोल खड्ड्यात बुडाले. बैलगाडी उलटताच चिंतामण नाईक यांनी गाड्या बाहेर उडी घेतली. तसेच पोहत किनारा गाठला. मागे वळून पाहिले तर बैलगाडी आणि दिलीप कल्याणकर दिसून न आल्याने आरडाओरड करत ग्रामस्थांना मदत मागितली..नियतीने संधी दिली नाही म्हणून..बैलगाड्याच्या दुस्सरला दोराने बैल बांधले असल्याने बैल आणि गाडी अचानक उलटल्याने त्यात ओढले जावून दिलीप कल्याणकर यांना जीव वाचविण्याची संधी नियतीने दिली नाही. घटनेची माहिती कळताच नदीपात्रालगत असलेले ग्रामस्थ, मच्छिमार तरुणांनी डोहात उड्या घेतल्या. मात्र त्याच्या हाती काही लागेले नाही. थोड्याच वेळात अख्ख गाव नदीपात्रावर उलटले. तालुका पोलिसांना घटनेची माहिती मिळताच पोलिस नदीपात्रात पोहोचले..तीन तासांच्या थरारानंतर मृतदेह हातीगावातील पट्टीचे पोहणारे, मच्छिमार यांच्यासह जळगाव तालुका पोलिस ठाण्याचे कर्मचारी बचाव कार्यासाठी धावा करीत असताना शोध मोहिमेत अनेक वेळा अपयश आले. सतत तीन तास प्रयत्नांची पराकाष्ठा केल्यावर दिलीप कल्याणकर यांचा मृतदेह शोधण्यात यश आले. नदीपात्रातून मृतदेह बाहेर काढताच त्यांच्या कुटुंबीयांनी एकच आक्रोश केला. घडल्या प्रकाराने ग्रामस्थ बाया-बापड्यांनाही हुंदके अनावर झाले होते. दुदैवी घटनेत एक बैल बचावला तर दुसरा बैल देखील पाण्यात बुडून मृत्यू झाला आहे..कुटुंबीय हवालदिलमृत दिलीप कल्याणकर यांच्या पश्चात पत्नी, मुलगा आणि एक मुलगी असा परिवार आहे. या प्रकरणी जळगाव तालुका पोलिस ठाण्यात अकस्मात मृत्यूची नोंद करण्यात आली आहे. शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयात उत्तरीय तपासणीसाठी मृतदेह नेण्यात आला असता, नातेवाईक आणि ग्रामस्थांची मोठी गर्दी झाली होती. एका कष्टाळू शेतकऱ्याच्या अशा अचानक जाण्याने वडनगरी परिसरात हळहळ व्यक्त केली जात आहे.