Dumper Bike Accident : डंपरच्या धडकेत दोन तरुण शेतकरी ठार; आमदारांच्या मध्यस्थीनंतर गुन्हा दाखल

मुक्ताईनगर - शहरालगतच्या जुनी पिपरी रोड परिसरात राहणाऱ्या दोन तरुण शेतकऱ्यांना गौणखनिज वाहतूक करणाऱ्या डंपरने धडक दिली. बुधवारी (ता. १३) पहाटे झालेल्या अपघातात राजकुमार गोपाल बारेला (वय १८) व राहुल गणपत ठाकूर (१६) जागीच ठार झाले. .दरम्यान, पोलिसांकडून गुन्हा दाखल करण्यास होणारी दिरंगाई व ठेकेदारावर कारवाईच्या मागणीसाठी नातेवाइकांनी पोलिस ठाण्यासमोर मृतदेह ताब्यात घेण्यास नकार देत ठिय्या आंदोलन केले. अखेर आमदार चंद्रकांत पाटील यांच्या मध्यस्थीनंतर रात्री उशिरा गुन्हा दाखल करण्यात आला..राजकुमार बारेला व राहुल ठाकूर मूळचे मध्य प्रदेशातील रोहिणी (ता. नेपानगर) येथील रहिवासी आहेत. १६ वर्षांपासून मुक्ताईनगरात वास्तव्यास होते. दोघेही तरुण प्रकाश नामदेव सावळे यांच्या शेतात नफ्याने व गणेश बर्डी परिसरात अधाई-बटाईने शेती करीत होते. कामावरून परतताना त्यांच्या दुचाकीला (एमपी ६८, डी८१६०) भरधाव डंपरने धडक दिल्याने दोघे जागीच ठार झाले. राजकुमार घरातील सर्वांत लहान मुलगा होता. त्याच्या मागे आईवडिल, दोन मोठे भाऊ व बहीण आहे..पोलिस ठाण्यात आक्रोशअपघातानंतर सकाळपासूनच समाजबांधव व नातेवाइकांनी पोलिस ठाण्यात गर्दी केली होती. डंपरचालक व संबंधित ठेकेदारावर कठोर कारवाई करण्याची मागणी नातेवाईक करीत होते. मात्र, रात्रीपर्यंत गुन्हा नोंदविण्याचे काम सुरू असल्याने व पोलिसांकडून टाळाटाळ होत असल्याचा आरोप करीत समाजबांधवांनी पोलिस ठाण्यासमोरच आक्रोश सुरू केला. मुख्य ठेकेदारावर गुन्हा दाखल होत नाही, तोपर्यंत मृतदेह ताब्यात घेणार नाही, अशी भूमिका आंदोलकांनी घेतली..आमदारांची मध्यस्थीपरिस्थिती चिघळत असल्याचे पाहून आमदार चंद्रकांत पाटील यांनी पोलिस ठाण्याला भेट देत पोलिसांशी चर्चा करून ठेकेदारावर गुन्हा दाखल करण्याचे निर्देश दिले. त्यानंतर पोलिसांनी गुन्हा दाखल करण्याची प्रक्रिया पूर्ण केल्यावर नातेवाइकांनी मृतदेह ताब्यात घेण्यास संमती दर्शविली..अवैध वाहतुकीचा प्रश्न ऐरणीवरमुक्ताईनगर परिसरात रात्री-अपरात्री चालणारी अवैध गौणखनिज वाहतूक व डंपरचा वाढता वेगामुळे निष्पापांचे बळी जात आहेत. या घटनेमुळे नागरिकांत तीव्र संताप व्यक्त होत असून, प्रशासनाने अवैध वाहतुकीवर कायमचा आळा घालावा, अशी मागणी होत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.