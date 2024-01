Jalgaon Hemophilia Disease : हिमोफिलिया आजाराचे खानदेशात दोनशेवर रुग्ण; उपचार न मिळाल्याने रुग्णांची हेळसांड

Jalgaon Hemophilia Disease : हिमोफिलिया हा अनुवंशिक रक्त दोषामुळे होणारा आजार आहे. या आजाराच्या रुग्णांचा तपास निदान व उपचारासाठी राज्यात केवळ नऊ ठिकाणी केंद्र आहेत.

या रुग्णांमध्ये रक्त गोठण्याचा फॅक्टर ८ आणि फॅक्टर ९ ची कमतरता असते. (two hundred patients of hemophilia disease in Khandesh jalgaon news)