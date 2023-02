Jalgaon News : वाळूची अवैध वाहतूक ; 2 ट्रॅक्टर जप्त

By

जळगाव : नदीपात्रातून वाळूची (Sand) अवैध वाहतूक करणारे दोन ट्रॅक्टर पोलिसांनी जप्त केले असून, ट्रॅक्टरमालकासह चालकाविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे. (Two tractors seized for illegal transport of sand Jalgaon News)

नदीपात्रातून वाळूउपशाला बंदी असताना, वाळू माफियांकडून मोठ्या प्रमाणात वाळूचा उपसा केला जात आहे. शहरातील शंभूराजे हिल्स पॉइंटजवळून वाळूची वाहतूक करणारे विनाक्रमांकाचे ट्रॅक्टर शनिवारी (ता. २५) सकाळी अकराच्या सुमारास रामानंदनगर पोलिसांनी पकडले.

चालकाकडे वाळू वाहतुकीच्या परवान्याची विचारणा केली असता, त्याच्याकडे कुठल्याही प्रकारचा परवाना नव्हता. दरम्यान, पथकाने एक लाख दोन हजार रुपयांचे ट्रॅक्टर व वाळू जप्त केली.

पोलिस कर्मचारी रवींद्र चौधरी यांच्या फिर्यादीवरून राजेंद्र बाबूराव सोनवणे (वय ४९, रा. मोहाडी, ता. जळगाव) व मनोज बाळकृष्ण चौधरी (रा. नयनतारा गेस्ट हाउससमोर, मोहाडी रोड, जळगाव) याच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल झाला आहे. पोलिस नाईक रेवानंद साळुंखे तपास करीत आहेत.

रामेश्वर कॉलनीतून ट्रॅक्टर जप्त

शहरातील रामेश्वर कॉलनी परिसरातून विनाक्रमांकाचे वाळूची वाहतूक करणारे ट्रॅक्टर एमआयडीसी पोलिसांनी जप्त केले. त्याची किंमत दोन लाख ५३ हजार रुपये आहे. ट्रॅक्टरमधील वाळूही जप्त केली आहे. याप्रकरणी चंद्रकांत पाटील यांच्या तक्रारीवरून रवींद्र शिवाजी आटोळे (वय २२, रा. धानोरा, ता. जळगाव) याच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल झाला आहे. पोलिस नाईक हेमंत कळसकर तपास करीत आहेत.