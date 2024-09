Raksha Khadse : नाथाभाऊ, गिरीश महाजन एकत्र आल्यास जिल्ह्याचा वेगाने विकास : केंद्रीय मंत्री रक्षा खडसे

Raksha Khadse : ग्रामविकासमंत्री गिरीश महाजन व आमदार एकनाथ खडसे एकत्र आले पाहिजेत, अशी माझी इच्छा आहे. ते दोघेही एकत्र आले, तर जिल्ह्याचा विकास अधिक वेगाने होईल, अशी प्रतिक्रिया केंद्रीय क्रीडा राज्यमंत्री रक्षा खडसे यांनी बुधवारी (ता. ४) येथे पत्रकारांना दिली. आमदार खडसे यांच्या भाजप प्रवेशाचा निर्णय वरिष्ठ पातळीचा असून, त्याबाबत वरिष्ठ निर्णय घेतील, असेही त्यांनी या वेळी स्पष्ट केले. (Raksha Khadse statement of If Nathabhau Girish Mahajan come together district will develop rapidly )