Jalgaon Sand Crime : अवैध वाळू वाहतुकीचा ‘रात्रीस खेळ चाले’; वरणगावात वाहनांची रात्रभर घर्र..घर्र

Jalgaon Sand Crime : जिल्ह्यात वाळूचोरी रोखण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांकडून वेगवेगळे प्रयत्न केले जात आहेत. वाळूमाफियांच्या वाहनांवर कारवाईसाठी महसूल प्रशासनासह आरटीओ आणि पोलिस प्रशासनाला देखील विशेष अधिकार देण्यात आले आहेत.

मात्र, वरणगाव येथे रात्रीच्या वेळी वाळूची खुलेआम ५० वाहनांच्या माध्यमातून वाहतूक सुरू असताना स्थानिक महसूल व पोलिस प्रशासन अपयशी ठरत आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांनीच याकडे लक्ष घालून वाळू वाहतूकदारांवर कारवाई करावी, अशी मागणी नागरिकांकडून केली आहे.(Varangaon illegal sand is being transported openly at night jalgaon sand crime news)