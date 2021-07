विदर्भातील धुवाधार पावसामूळे तापीला महापूर!

By



जळगाव ः विदर्भात (Vidarbha) सुरू असलेल्या अतीपावसामुळे (Have Rain) हतनूर धरणाच्या कॅचमेंट एरियात पाण्याचा प्रवाह वाढला आहे. यामुळे काल रात्रीपासूनच हतनूर धरणाचे (Hatnur Dam) सर्वच्या सर्व ४१ दरवाजे उघडण्यात आल्याने धरणातुन जलप्रपात बाहेर पडत आहे. यामुळे तापी नदीला (Tapi river) महापुर (Flood) आला असून तापी काठ परिसरात राहणाऱ्या नागरिकांना सतर्कतेचा इशारा जिल्हा प्रशासनाने दिला आहे. दुसरीकडे आपत्ती व्यवस्थापन विभागातील अधिकारी, पथकातील सदस्य सक्रीय झाले आहे. नाशिक ईगतपूरी दरम्यान कसारा घाटातील रेल्वे मार्गावर दरड कोसळल्याने अनेक गाड्या जागेवरच थांबविण्यात आल्या आहे. अनेक प्रवासी अडकून पडले आहेत.

(vidarbha have rain hatnur dam discharge of water and tapi river flood)

हेही वाचा: हतनूर धरणाचे ४१ दरवाजे उघडले; तापी वाहतेय दुथडी



राज्यात सिंधूदूर्ग, कोकणात अतीवृष्टी होत आहे. विदर्भातही जोरदार पाऊस सुरू आहे. यामुळे विदर्भातील नद्यांचे पाणी हतनूर धरणाच्या कॅचमेंट एरियात येत आहे. याचा परिणाम धरणाची पाणी पातळी २०९.४९० मिटर पर्यंत पोचली आहे. धरणात ४६.३४ टक्के जलसाठा आहे. धरणातून ८९ हजार ४८८ क्यूसेक पाणी बाहेर पडत आहे. यामुळे तापी नदीला पूर आला आहे.





पथके तयार..

तापी नदीकाठी असलेल्या गावातील आपत्ती व्यवस्थापन समितीच्या सदस्यांनी दक्षता म्हणून पट्टीचे पोहणारे, आपत्तीत सहकार्य करणाऱ्यांची यादी तयार करून ठेवली आहे. शोध बचाव कार्यासाठी लागणाऱ्या विविध साहित्यासह हे पथके तयार आहेत.





हेही वाचा: तर..राष्ट्रवादीने एकनाथ खडसेंना मंत्री पद का दिले नाही?

२७ गाड्या रद्द

दरड कोसळल्याने मध्य रेल्वेने एकूण २७ रेल्वेगाड्या रद्द केल्या आहेत. तर काही गाड्या मार्गावरच रद्द केल्या आहेत. यात मुंबईकडून येणाऱ्या व जाणाऱ्या गाड्याचा सामावेश आहे.