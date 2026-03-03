Vikram Chavhanke : कष्टाचं चीज झालं! जळगाव नेऊरचा शेतकरीपुत्र बनला रेल्वे अधिकारी; गावात जल्लोष

जळगाव नेऊर: कष्ट, जिद्द आणि चिकाटीच्या बळावर येथील शेतकरीपुत्र विक्रम रावसाहेब चव्हाणके यांनी केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षेत नेत्रदीपक यश मिळवत रेल्वे अधिकारीपदाला गवसणी घातली आहे. आयएएस दर्जाच्या सहायक वाणिज्य व्यवस्थापक या पदावर त्याची नियुक्ती झाली. यानंतर विक्रम गावाला आला असता त्याचे जल्लोषात स्वागत करण्यात आले. पोरगा मोठा अधिकारी झाल्याचे समजताच आई-वडिलांनी विक्रमला मायेने मिठीत घेत आनंदाश्रूंना वाट मोकळी करून दिली. .जळगाव नेऊर ग्रामपंचायत, प्राथमिक शाळा, जनता विद्यालय व ठिकठिकाणी सत्कार करून स्वागत केले. जिद्द, कष्ट आणि संघर्षातून रेल्वे अधिकारीपदापर्यंतचा विक्रमचा प्रवास आव्हानात्मक आहे..भारतीय रेल्वेत अधिकारीपदावर निवड हा प्रवास सोपा नव्हता, पण प्रामाणिक प्रयत्न आणि स्वतःच्या चुकांतून शिकण्याची तयारी असेल, तर ध्येय नक्कीच गाठता येते, यावर माझा विश्वास होता. विक्रमचे वडील रावसाहेब, आई सिंधूबाई यांचे शिक्षण केवळ सहावीपर्यंत झाले आहे. घरची परिस्थिती बेताचीच असून, केवळ तीन एकर शेती आहे. शेतीत कष्ट करून आई-वडिलांनी मला शिकण्यासाठी आत्मबळ दिले, त्यामुळे मी स्वप्न साकारू शकलो, असे त्याने सत्कारप्रसंगी सांगितले..Ajit Pawar: बारामती वैद्यकीय रुग्णालयास अजित पवार यांचे नाव; राज्य शासनाने घेतला निर्णय.पुण्यात पदवीचे शिक्षण घेत असतानाच २०२३ पासून मी तयारीला सुरुवात केली. पहिल्या प्रयत्नात मला पूर्व परीक्षेत अपयश आले. मात्र, खचून न जाता आत्मपरीक्षण करीत झालेल्या चुका दुरुस्त केल्या. पुन्हा एकदा जोमाने, नव्या जिद्दीने तयारी सुरू केली अन् कष्टाला अखेर फळ मिळाले. २०२५ च्या परीक्षेत माझी भारतीय रेल्वेत सहायक व्यवस्थापक (वाणिज्य) या राजपत्रित अधिकारीपदी निवड झाली. आई-वडिलांनी मला जो खंबीर पाठिंबा दिला, तीच माझी सर्वांत मोठी प्रेरणा होती.-विक्रम चव्हाणके.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.