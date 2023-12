Jalgaon News : अवैध वृक्षतोड प्रकरणी ग्रामस्थ करणार उपोषण; ग्रामस्थांचा वन विभागाला इशारा

Jalgaon News : वेल्हाळे येथील वन जमिनीवर अवैध वृक्षतोड प्रकरणी मुक्ताईनगर वनक्षेत्रात गुन्हा दाखल आहे. चुकीच्या पद्धतीने चौकशी करून हे प्रकरण निकाली काढण्यात आल्याचा ग्रामस्थांचा आरोप आहे. (Villagers will go on hunger strike in connection with illegal tree felling jalgaon news)

याप्रकरणी संबंधितांची चौकशी व तत्काळ निलंबनासाठी वेल्हाळे येथील बाजार समितीचे संचालक योगेश पाटील व ग्रामस्थांनी मंगळवार (ता. ५) पासून बेमुदत उपोषणाचा इशारा वन विभागाला दिला.

वेल्हाळे गावाजवळ वन खंड क्रमांक ५०५ व ५०६ आहे. दीपनगर वीज निर्मिती प्रकल्पाने यापैकी काही क्षेत्र विविध अटींवर घेतले आहे. तेथे कोळशाची राख साठविण्यासाठी साठवण तलाव तयार केला. यासाठी पाइपलाइन टाकली आहे.

या कामासाठी वन क्षेत्रात १५ ते २० फूट रस्ता तयार करताना वृक्षतोड करण्यात आली. याप्रकरणी वेल्हाळे येथील योगेश पाटील व ग्रामस्थांनी बेमुदत उपोषण केले होते. त्यावेळी मुक्ताईनगर वन अधिकाऱ्यांनी चौकशीचे आश्वासन दिले. पण नंतर दाखल वन गुन्ह्याची चौकशी चुकीच्या पद्धतीने करून हा गुन्हा निकाली काढल्याचा ग्रामस्थांचा आरोप आहे.

याप्रकरणातील सर्व अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची चौकशी करून निलंबन करावे, या मागणीसाठी हे आंदोलन छेडण्यात येणार आहे. आंदोलनाची दखल न घेतल्यास न्यायालयात दाद मागण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.