Jagaon Cotton Crop Insurance: जिल्ह्यात कापूस पीकविम्याच्या रकमेची प्रतीक्षा! शेतकरी संघटनेचा 30 जानेवारीचा ‘अल्टिमेटम’

चोपडा : खरीप हंगामाच्या सुरवातीला जून- जुलै महिन्यात पावसाने हुलकावणी दिल्याने व सप्टेंबर- ऑक्टोबर महिन्यात अवकाळी पावसामुळे कापसासह इतर पिकांचे अतोनात नुकसान झाले आहे.

शेतीमालाचे लाखो रुपयांचे नुकसान भरून निघावे, यासाठी शासनाने पंतप्रधान पीकविमा योजना लागू केली आहे. मात्र, शेतकऱ्यांना हजार रुपयांची मदत मिळविण्यासाठी विमा कंपन्यांच्या कार्यालयात फेऱ्या माराव्या लागत आहे.

जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना कापूस पीकविम्याची रक्कम त्वरित द्यावी, अशी मागणी शेतकरी संघटनेचे विभागीय अध्यक्ष संदीप पाटील यांनी व्यक्त केली आहे. (Waiting for cotton crop insurance amount in district ultimatum of farmers organization on 30 January jalgaon)