Jalgaon News : जळगावलगत खेडी शिवारात साकारणार वारकरी भवन; 150 भक्तांची निवासव्यवस्था

Jalgaon News : महाराष्ट्राला वारकरी संप्रदायाची मोठी परंपरा आहे. जळगाव जिल्ह्यातून असंख्य दिंड्या, पालखी दरवर्षी आषाढी एकादशीला पंढरपूरकडे जात असतात. त्यात सहभागी होणाऱ्या वारकऱ्यांच्या सुविधेसाठी जळगाव शहरालगत वारकरी भवन साकारत आहे.

आगामी नववर्षात भवनाची वास्तू सज्ज होईल. (Warkari Bhawan will be built in Shiwar village near Jalgaon news)